Megállíthatatlan a New Jersey Devils

A New Jersey Devils 3-0-ra legyőzte a vendég Dallas Stars együttesét az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, így a negyedik mérkőzését követően is hibátlan maradt.

Ráadásul a Devils – amely az idényben másodszor gólt sem kapott – mind a négy találkozóját a rendes játékidőben nyerte meg. Az első gólt ezúttal is Kyle Palmieri szerezte, így ő lett a liga történetében az első olyan játékos, aki csapatában a szezon első négy meccsén az első találatot lőtte.

Az Edmonton Oilers Darnell Nurse hosszabbításban szerzett góljával nyert a Winnipeg vendégeként, Connor McDavid két góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A 21 éves támadó csapata szezonbeli első kilenc góljából aktívan vette ki a részét – négy gól, öt assziszt -, és ezzel megdöntötte Adam Oatesnek (Detroit) az 1986/87-es szezonban felállított hétpontos rekordját.

Tyler Johnson és Louis Domingue főszerepet vállalt a Tampa Bay kétgólos sikerében, előbbi három gólt szerzett, utóbbi 38 alkalommal védett.

Nathan MacKinnon a szezon hatodik Avalanche-meccsén is eredményes volt – ezzel megdöntötte Mats Sundin 26 éves klubrekordját -, de csapata, a Colorado szétlövés után kikapott a New York Rangerstől. Büntetőkkel maradt alul a Florida Panthers is – 5-5 után a Philadelphia Flyersszel szemben -, amely így a negyedik mérkőzését követően is nyeretlen maradt.

Mindössze 34 másodpercig tartott a ráadás Pittsburgh-ben, ahol a vendég Vancouver Brock Boeser góljával tudott nyerni.

A Vegas Golden Knights kapusa, Marc-Andre Fleury karrierje 407. győztes meccsén van túl, ezzel posztján beérte a liga örökrangsorának tizedik helyén álló Glenn Hallt.

Eredmények:

New Jersey Devils-Dallas Stars 3-0

New York Rangers-Colorado Avalanche 3-2 – szétlövés után

Philadelphia Flyers-Florida Panthers 6-5 – szétlövés után

Pittsburgh Penguins-Vancouver Canucks 2-3 – hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes 4-2

Minnesota Wild-Arizona Coyotes 2-1

Winnipeg Jets-Edmonton Oilers 4-5 – hosszabbítás után

Vegas Golden Knights-Buffalo Sabres 4-1