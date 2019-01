Menesztették Inzgahit a Bolognától, Mihajlovic az utód

Menesztették a válogatott Nagy Ádámot foglalkoztató Bologna labdarúgócsapatának vezetőedzőjét, Filippo Inzaghit, akinek utódja Sinisa Mihajlovic lett.

Az olasz klub hétfő esti közleménye szerint Inzgahi június óta irányította a csapatot, amely azonban mindössze a 18., kieső helyen áll a bajnokságban.

Mihajlovic a Bologna csapata kispadján mutatkozott be vezetőedzőként még a 2008-2009-es szezonban, ám akkor hét fordulóval a bajnokság vége előtt a gyenge eredmények miatt menesztették. Azóta megfordult többek között a Fiorentina, a Sampdoria és az AC Milan kispadján is, de irányította hazája válogatottat is.

A szerb szakember szerződése az idény végéig szól, és egyéves hosszabbítási opciót tartalmaz.