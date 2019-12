Nem Federert választották a legjobb svájci sportolónak

A 20-szoros Grand Slam-bajnok teniszezőt Christian Stucki előzte meg, ő a tradicionális svájci birkózás, a Schwingen képviselője. Harmadikként a tavaly első hegyikerékpáros, Nino Schurter zárt.

No2 this year for Roger Federer!

Swisssportsman of the year is the other Swiss King 👑 Christian Stucki! pic.twitter.com/Yq68uSuFc1

— Brian (@camerlengo73_2) December 15, 2019