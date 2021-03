Megszületett a döntés: nem lehetnek külföldi szurkolók az olimpián és a paralimpián

A döntést a járvány terjedése miatti félelemmel indokolták. Koike Juriko tokiói kormányzó úgy fogalmazott:

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) megértéssel fogadta a döntést, amelyet tiszteletben tart – közölték az ötoldalú, online megbeszélést követően, amelyen a szervezőbizottság és a kormányzó mellett a NOB és az IPC vezetője, valamint a japán kormány képviselője vett részt.

It has been concluded that overseas spectators will not be allowed entry into Japan for #Tokyo2020 due to the COVID-19 pandemic.

We will continue to deliver a safe and secure Games in the hopes that they will be a light of hope. https://t.co/oGUJ1hv8JC

