Német Nagydíj: Verstappen nyerte a kaotikus versenyt

Az eső miatt nem volt könnyű dolguk a pilótáknak.

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte az eső miatt sok balesetet hozó Forma-1-es Német Nagydíjat vasárnap.

A 21 éves Verstappennek ez volt az idei második, egyben pályafutása hetedik futamgyőzelme: a mostani idényben ezt megelőzően az Osztrák Nagydíjon diadalmaskodott.

Másodikként a 20., utolsó helyről startoló, négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője ért célba, a harmadik helyen pedig a 14. pozícióból rajtoló Danyiil Kvjat, a Toro Rosso orosz pilótája végzett.

A címvédő brit Lewis Hamilton (Mercedes) többször kicsúszott, időbüntetést is kapott, és csak a 11. helyen végzett. Az összetettben most is vezető Hamilton így ezúttal nem szerzett pontot.

Az ötszörös világbajnok csapattársa, Valtteri Bottas kiesett, azaz a Mercedes számára nem zárult jól a hazai verseny.

A világbajnokság jövő hétvégén Mogyoródon, a Magyar Nagydíjjal folytatódik.