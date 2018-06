Ő futhatja az új űridőket a férfi sprinterek között

Noah Lyles a világ idei legjobbjával nyerte meg a férfi 100 métert a múlt héten rendezett amerikai atlétikai országos bajnokságon, júliusban azonban kedvenc távján, 200-on fut majd az európai nagy versenyeken.

A mindössze 20 éves vágtázó idén robbant be a világ élmezőnyébe. A félkörös számban a dohai és a eugene-i Gyémánt Liga-versenyen is győzött, utóbbi viadalon elért 19.69 másodperces egyéni csúcsával pedig – holtversenyben – világranglista-vezető. Des Moinesban viszont csak a klasszikus távon nevezett, s a fináléban rossz rajt után is le tudta győzni Ronnie Bakert, 9.88 másodperces eredményével pedig ebben a számban is ő került az idei rangsor élére. Ezzel a győzelmével az elmúlt 34 év legfiatalabb bajnoka lett az Egyesült Államokban.

Lyles a célban örömtáncot lejtett pénteken, később viszont közösségi oldalán viccesen sajnálkozott, amiért a rövidebb távon szerezte meg karrierje első felnőtt bajnoki címét.

„Úgy érzem, megcsaltam a 100 méterrel a fő számomat. Meg kell mutatnom a kedvenc távomnak a szeretetemet”

– üzent Lyles, akinek edzője elmondta, hogy júliusban a 200 méterre koncentrálnak majd.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„A terv az, hogy július 5-én Lausanne-ban és július 20-án Monacóban is 200-on rajtol. Erre a két versenyre már elköteleztük magunkat” – mondta a tréner, Lance Brauman.

A 21. születésnapját július 18-án ünneplő futó nem ismeretlen a sportágban, 2014-ben ifjúsági olimpiát nyert 200-on, egy évvel később a junior pánamerikai bajnokságon 200-on arany-, 100-on ezüstérmes lett, 2016-ban pedig a junior világbajnokságon a rövidebb távon diadalmaskodott.

Borítókép: Noah Lyles Gyémánt Liga-győzelmét ünnepli 2017. szeptember 1-jén Brüsszelben.

Forrás: ATP / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency