Oda a Real Madrid veretlensége

A győztes gólt az elefántcsontparti Lago Junior szerezte a hetedik percben. A fővárosi együttes az utolsó negyedórában emberhátrányban játszott Álvaro Odriozola kiállítása miatt.

A Mallorca 2009 májusa után múlta felül ismét a Real Madridot.

