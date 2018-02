A Real két góllal nyert a PSG ellen

A címvédő Real Madrid hazai pályán 3-1-re legyőzte a Paris Saint-Germaint a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén szerdán, míg a Liverpool a mesterhármast szerző Sadio Mané vezérletével 5-0-ra kiütötte idegenben a Portót.

Az elmúlt két kiírásban diadalmaskodó Madrid kezdte aktívabban a találkozót, ám a párizsiak is veszélyeztettek néhányszor, és egy kombinatív összjáték végén a vezetést is megszerezték Adrien Rabiot révén. A francia középpályás 2016 áprilisa után talált be újra a BL-ben. A királyi gárda még a szünet előtt egyenlített Cristiano Ronaldo 11-es góljával: a portugál támadó a tavalyi fináléval együtt egymást követő nyolcadik BL-találkozóján talált be. Az ötszörös aranylabdásnak ez volt a századik gólja a Bajnokok Ligájában a Real Madrid színeiben, ő az első, aki elérte ezt az álomhatárt egy klub színeiben.

A második játékrészben pedig nagy szerencsével a 101.-et is megszerezte, miután a kapusról kipörgő labda a kapuba pattant a combjáról. Ronaldónak ez volt a 11. BL-találata a szezonban, ezzel vezeti a góllövőlistát. A hajrában a támadásokat rendkívül aktívan segítő Marcelo is bevette a PSG kapuját, így a spanyol klub kétgólos előnyből várhatja a párizsi visszavágót.

A Liverpool lényegében már az első félidő derekán dűlőre vitte a párharcot a Porto otthonában: előbb egy kapushiba segítségével Mané talált be, majd Mohamed Salah lesipuskás góljával növelte előnyét a Mersey-parti együttes. A szünet után sem vett visszább a tempóból a Liverpool, előbb a kipattanó labdára lecsapó Mané, majd egy kontra után Roberto Firmino is betalált, az utolsó percekben pedig Mané megszerezte harmadik találatát, így az angol klub fél lábbal a legjobb nyolc között érezheti magát.

Eredmények:

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 3-1 (1-1)

Góllövők: C. Ronaldo (45., 83. – az elsőt 11-esből), Marcelo (86.), illetve Rabiot (33.)

FC Porto (portugál) – FC Liverpool (angol) 0-5 (0-2)

Góllövők: Mané (25., 53., 85.), Salah (29.), Firmino (69.)

A visszavágókat március 6-án rendezik.

Borítóképünkön Cristiano Ronaldo, a spanyol Real Madrid játékosa ünnepel, miután gólt szerzett a francia Paris Saint-Germain ellen a mérkőzésen. Forrás: MTI / EPA / Juanjo Martin