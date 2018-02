Rómába látogat a jó formában lévő Milan

Az éllovas Napoli a Cagliari vendégeként lép pályára, közvetlen üldözője, a Juventus pedig otthon az Atalantával mérkőzik az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában, melynek programjából az AS Roma-AC Milan párosítás emelkedik ki.

A nápolyiaknak a papírforma szerint illene begyűjteniük a három pontot, s nem csak azért, mert a szardíniai csapat a tabella alsó felében helyezkedik el. Az is mellettük szól, hogy a legutóbbi négy mérkőzésükön magabiztos Napoli-győzelem született, s egy-egy döntetlen mellett azelőtt is többnyire ők nyerték a párharcot. A Cagliari legutóbb 2009-ben tudta legyűrni mostani ellenfelét. A nápolyi csapat az Európa Ligától ugyan búcsúzott, de a Leipzigtől elszenvedett hazai 3-1-es vereségét követően is majdnem kiharcolta a továbbjutást, csütörtökön idegenben nyert 2-0-ra.

A bajnokságban hasonló a helyzet a Juventus és bergamói ellenfele esetében is: viszonylag sok döntetlen mellett jórészt Juventus-győzelmek születtek az elmúlt években, az Atalanta legutóbb 2002-ben tudta megszerezni a három pontot. Utóbbi csapat egyébként ezzel együtt sem ígérkezik könnyű ellenfélnek, az EL-ben csak szoros küzdelemben maradt alul a Borussia Dortmunddal szemben: az idegenbeli 3-2-es veresége után csütörtökön 1-1-re végzett a német csapattal.

A Roma-Milan párosításban a fővárosiaknak kedvez a közelmúlt statisztikája, a legutóbbi négy mérkőzést ők nyerték, milánói siker 2015 óta nem volt. Az észak-olasz együttes ugyanakkor pozitív élményekkel készülhet a találkozóra, mivel az EL-ben a bolgár Ludogorecet kettős győzelemmel búcsúztatta.

Serie A, 26. forduló:

szombat:

Bologna-Genoa 18.00

Internazionale-Benevento 20.45 vasárnap:

Crotone-SPAL 12.30

Fiorentina-Chievo 15.00

Sassuolo-Lazio 15.00

Hellas Verona-Torino 15.00

Sampdoria-Udinese 15.00

Juventus-Atalanta 18.30

AS Roma-AC Milan 20.45 hétfő:

Cagliari-Napoli 20.45 A tabella:

1. Napoli 25 55-15 66 pont

2. Juventus 25 62-15 65

3. AS Roma 25 40-19 50

4. Lazio 25 61-33 49

5. Internzionale 25 40-21 48

6. Sampdoria 25 44-33 41

7. AC Milan 25 35-30 41

8. Atalanta 25 37-29 38

9. Torino 25 35-30 36

10. Udinese 25 36-36 33

11. Fiorentina 25 34-32 32

12. Genoa 25 21-25 30

13. Bologna 25 31-38 30

14. Cagliari 25 23-36 25

15. Chievo 25 23-42 25

16. Sassuolo 25 15-43 23

17. Crotone 25 21-44 21

18. SPAL 25 23-47 17

19. Hellas Verona 25 22-50 16

20. Benevento 25 18-58 10

Borítókép: Az AC Milan játékosai a Sampdoria ellen 1-0-ra megnyert meccsen.

AFP PHOTO / Miguel Medina