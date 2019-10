Ronaldo nem bír leállni a rekorddöntéssel

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo azzal, hogy csapatával, a Juventussal 3-0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent, már rekordot jelentő 102 győzelemnél jár a legrangosabb európai kupasorozatban. A korábbi csúcsot a spanyol kapus Iker Casillas tartotta 101 sikerrel.

A 34 éves támadó két másik rekordot is beállított: keddi találatával már a 33. különböző csapat ellen szerzett gólt, ezzel a spanyol Raúllal holtversenyben vezeti a vonatkozó rangsort. A portugál játékos mindemellett sorozatban 14. BL-idényében volt eredményes, erre előtte csak Raúl és Lionel Messi volt képes.

😎 Five-time winner Cristiano Ronaldo:

⚪️ 130 goals in European competition

⚫️ Scored against 33 different teams (joint record)#UCL pic.twitter.com/SQR9ZVtXGL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019