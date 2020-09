Sorozatban tizedik bajnoki címét zsebelheti be a Juve

Szombaton kezdődik az olasz labdarúgó-bajnokság 2020/21-es szezonja, melynek legnagyobb kérdése, hogy a Juventus meg tudja-e szerezni sorozatban a tizedik bajnoki címét, vagy a kihívók egyike letaszítja a trónról a torinói együttest.

A Zebrák a kilencből három aranyérmet Antonio Conte, ötöt pedig Massimiliano Allegri irányításával szereztek. A legutóbbi pedig Maurizio Sarri nevéhez fűződik, viszont a bajnoki diadal sem volt elég állása megtartásához, miután a csapat nem jutott a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában.

A feladat a korábbi sztárjátékosra, Andrea Pirlóra vár, hogy begyűjtse a klub történetének 37. bajnoki diadalát. A korábbi középpályás kinevezése kisebb döbbenetet váltott ki a szakértők körében, ugyanis Pirlónak semmilyen edzői tapasztalata sincs, napokkal kinevezése előtt jelölték ki az utánpótláscsapat élére, pro licences diplomáját pedig a héten vehette át. A 41 éves szakember ugyan a legintelligensebb játékosok közé tartozott és vezér volt a pályán mindenkori csapatában, az viszont jelenleg még kérdéses, hogy edzőként meg tud-e felelni a kihívásnak.

„Én vagyok a Juventus edzője, és tudom, hogy aki idejön, annak győznie kell, ez az elvárás. Tisztában vagyok ezzel. Így volt ez, amikor itt játszottam és így lesz a jövőben is”

– nyilatkozta Pirlo.

A bajnokságnak a tapasztalatlan tréner ellenére is a Juve az első számú esélyese még úgy is, hogy az erőviszonyok az elkövetkező hetekben is változhatnak a Serie A-ban, mivel október elejéig tart az átigazolási szezon.

A Juventusból már távozott többek között Gonzalo Higuain és Blaise Matuidi, s várhatóan más korábbi alapembernek is el kell hagynia a gárdát. Az érkezők között pedig a legnagyobb név egyelőre Arthur Melo, akit Miralem Pjanicra cserélt el a klubvezetés a Barcelonával. A csapat legnagyobb sztárja viszont továbbra is Cristiano Ronaldo, akire az új idényben is komoly feladatok várnak.

A legfőbb kihívó egyértelműen az előző szezonban a bajnokságban és az Európa-ligában is második Internazionale.

A milánóiaknál az éles nyilatkozatairól is híres Conte maradt a kispadon, az együttes kerete pedig tovább erősödött. A klub megszerezte az AS Romától Aleksandar Kolarovot, a Real Madridtól Ahraf Hakimit, illetve az egyaránt olasz válogatott Nicolo Barellát és Stefano Sensit is, komoly távozója pedig nem volt.

Ugyancsak riválisa lehet a Juventusnak Milánó másik csapata, az AC Milan, mely a 2019/20-as kiírásban gyenge rajt után szárnyalt, utolsó 13 meccsén nem kapott ki és nem csupán eredményesen, de látványosan is futballozott.

A csapat kispadján minden korábbi pletyka és várakozás ellenére Stefano Pioli maradt, aki megtalálta az egyensúlyt a gárda fiatal és idősebb játékosai között, továbbá a közös hangot Zlatan Ibrahimoviccsal is.

A legutóbbi kiírás legszebben játszó egylete egyértelműen a BL-negyeddöntős Atalanta volt. A bronzérmes bergamóiak 98 gólt szereztek 38 forduló alatt. Hasonló teljesítmény várható Gian Piero Gasperini legénységétől az új szezonban is, melyben akár a bajnoki címért is versenyben lehetnek, amennyiben a tavalyinál jobban tudják menedzselni a BL-szereplés jelentette kettős terhelést.

A kihívók táborát erősíti a két római gárda, az előző kiírás egyes szakaszaiban a Juve legnagyobb riválisának számító Lazio, illetve a tulajdonosváltáson átesett AS Roma, valamint a Gennaro Gattusóval egyre stabilabbá váló Napoli.

A nyitókörben az európai küzdelmek végjátékában szerepelt Inter és Atalanta mérkőzéseit, valamint a feljutásért vívott rájátszásban szerepelt Spezia találkozóját szeptember 30-ára halasztották, így hét meccsel indul az idény. A Juventus vasárnap este a Sampdoriát, a Milan hétfő este a Bolognát fogadja, míg az AS Roma a Hellas Veronához, a Napoli pedig a Parmához látogat.

Serie A, 1. forduló:

szombat:

Fiorentina-Torino 18.00

Hellas Verona-AS Roma 20.45

vasárnap:

Parma-Napoli 12.45

Genoa-Crotone 15.00

Sassuolo-Cagliari 18.00

Juventus-Sampdoria 20.45

hétfő:

AC Milan-Bologna 20.45 A Benevento-Internazionale, az SS Lazio-Atalanta és az Udinese-Spezia mérkőzést szeptember 30-án rendezik.

Forrás: MTI

Borítókép: Ronaldo bizonyára már alig bír magával, hogy pályára léphessen