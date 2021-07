Verstappent már este kiengedték a kórházból

Az összetettben vezető Verstappen az élről indulva az első körben agresszív küzdelmet folytatott a címvédő brit Lewis Hamiltonnal (Mercedes), majd egy nagy tempójú kanyarban összekoccantak. A holland autója nagy lendülettel sodródott le a pályáról, majd a gumifalba csapódott.

A pályáról – a 45 perces csúszással újraindított futam alatt – helikopterrel elővigyázatosságból kórházba szállították. Amint azt Ian Roberst, a Forma-1-es sürgősségi orvosi csapatának vezetője kiemelte: ilyen esetben fennáll az agyrázkódás veszélye, és alaposabb vizsgálatokra van szükség.

Verstappen még az este folyamán közösségi oldalán adott tájékoztatást állapotáról. Elmondta, hogy a vizsgálatok során mindent rendben találtak, így 22 óra környékén kiengedték a kórházból. Mindehhez egy fényképet is mellékelt, amelyen édesapjával együtt látható.

Cleared from the hospital after all the checks were ok. Thank you to everyone for all the nice messages and best wishes 🙏🏻 pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021