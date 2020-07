Visszavonult az Everton legendája

„Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 13 évben képviselhettem az Evertont. A visszavonulással kapcsolatos döntést nagyon nehezen hoztam meg.” – mondta a 35 éves játékos, aki korábban többször pályára lépett az angol válogatottban is.

Karrierje utolsó mérkőzése nem sikerült jól, csapata ugyanis 3-1-re kikapott otthon a Bournemouth-tól, s ezzel a 12. helyen zárta az idényt.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.

Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB

— Everton (@Everton) July 26, 2020