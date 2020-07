Vízbe fulladt a kétszeres világbajnok snowboardos

A tragédia szerdán történt a Gold Coast egyik strandjának közelében. A kiérkező orvosi csapat megpróbálta újraéleszteni, de nem járt sikerrel.

A 32 éves sportoló vitte az ország zászlóját a 2014-es szocsi téli olimpia megnyitóján. Világbajnoki címeit 2011-ben és 2013-ban szerezte, és ott volt a 2010-es vancouveri, majd a 2018-as phjongcshangi ötkarikás játékokon is. Utóbbin hatodik helyen végzett.

The Snow Australia community is shocked and saddened by the sudden passing of triple Olympian, Alex Pullin, who today lost his life while spear fishing on the Gold Coast. Our deepest condolences are with Alex’s family, team mates and support staff. https://t.co/YjzcIqciCa pic.twitter.com/q2KNSZLUjI

— Snow Australia (@SnowAust) July 8, 2020