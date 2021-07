Mindig nosztalgiázom kicsit, amikor az Ararat Jerevan neve valahol felbukkan, mert külföldön életemben először sporteseményen – a Szovjetunió utolsó éveiben – az örmény futballcsapat meccsén voltam. Mi több, repülőgépen is egy Volgográd–Jereván járaton, TU 134-esen ültem először, az is felejthetetlen élmény. (A Volga partjára, főiskolai évközi nyelvtanfolyamra Moszkván keresztül kétnapos vonatút vezetett Szegedről.) Egy hét végi jereváni kirándulásba néhányan beiktattuk az Ararat–Zalgiris Vilnius bajnoki meccset is, és most is előttem van, amikor világos színű dzsekikben bevonultunk a lelátóra, egyszerre több ezer szempár szegeződött ránk, jobban nem is ríhattunk volna ki a kivétel nélkül sötét kabátban levő helyiek közül. Megszeppentünk, de semmi atrocitás nem ért bennünket, amikor pedig a közelünkben ülőknek mondtuk, hogy nem Litvániából jöttünk, hanem Magyarországról, és az Araratnak szurkolunk, komoly sikerünk lett. (A meccs talán 1–1-re végződött.)

A múlt héten a Mol Fehérvár FC-nek nem alakult ilyen jól az örményországi túrája. A harmadik számú európai kupasorozat, az Európa-konferencialiga első selejtezőkörében 2–0-ra kikapott az Ararattól, így 3–1-es összesítéssel kiesett. A mostani örményországi történések pedig leginkább Kovács Zoltán sportigazgatónál vésődnek be, aki felajánlotta a lemondását, és ezt Garancsi István tulajdonos el is fogadta.

A fehérvári drukkerek valósággal örömtüzeket gyújtottak, az utóbbi három év vesszőfutásáért Kovácsot látva bűnbaknak, felróva neki az elhibázott igazolásokat. S odaszúrva még azzal is, hogy újpestiként amúgy is végig idegen maradt a koronázóvárosban.

Azért így is hat évet húzott le sportigazgatóként, s a csapat két ezüst után 2018-ban bajnok lett, 2019-ben megnyerte a Magyar Kupát, a 2018/19-es idényben pedig az Európa-liga csoportkörében játszott – a Chelsea ellen itthon 2–2-t. 2019 augusztusában viszont az El második selejtezőkörében a liechtensteini Vaduzzal szemben elvérzett, és azóta gödörben van. Az NB I-ben nem hogy a Fradit szorongatná – ami a költségvetése alapján a jogos elvárás lenne –, legutóbb a Puskás Akadémia is megelőzte a tabellán.

Miközben edzők jöttek, mentek, Kovács Zoltán volt a nagy túlélő, az Ararat elleni fiaskó után azonban már tarthatatlan lett a helyzete.

Távozott, ám ez még nem jelenti azt, hogy a Fehérvár problémáit is magával vitte; ne irigyeljük Szabics Imre vezetőedzőt.

Én mindenesetre arra is kíváncsi vagyok, meddig jut az Ararat.