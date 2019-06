Tekinthetjük okos kompromisszumnak is. Kétségtelen, van némi visszatetsző abban, hogy egy ország honosított klasszisokkal akar elérni komoly eredményeket valamelyik sportágban, a nemzeti csapatok vetélkedéséből éppen azt veszi ki, amitől az nemzeti, ám az eredmények hatalmas pénzeket mozgathatnak meg, és így óriási a kísértés. A FIBA a klubszinten amerikai játékosokkal elárasztott európai kosárlabdában ezt úgy oldotta meg, hogy lehet honosítani, de a világ- és Európa-bajnokságokon a selejtezőktől kezdve csupán egy honosított szerepelhet minden ország keretében – így a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad.

És akkor most következzen két, egymással egy ponton összefüggő történet. Az első Cyesha Goree-é, aki Győrött játszva lett magyar állampolgár, majd másfél éve magyar válogatott. Tavaly nyáron elszerződött Nyugat-Európába, de jelezte, bármikor készen áll játszani a nemzeti csapatban. A szövetség úgy döntött, megerősíti az olim­piai részvételre is esélyes 3×3-as női csapatot, ezért az idén ott vetette be, és a lányok az ő vezérletével a múlt hét végén vb-ezüsttel jöttek haza Amszterdamból.

Goree nem csak a játékával tűnt ki, emberként is gyorsan megkedveltette magát.

Amikor például kiderült, hogy Medgyessy Dórának nincs olyan színű combfixe, amilyen az egységes megjelenéshez kell, kiment a szállodából, és vett neki egyet. Ennél persze lényegesebb volt a végeredmény szempontjából, hogy hatalmas szívvel harcolt a magyar címeres mezben játszó csapat sikeréért.

Turner Yvonne a soproni évei alatt tette le az állampolgári esküt, és az ősz végén tudta meg, hogy számítana rá Székely Norbert szövetségi kapitány az Eb-n.

Boldogan mondott igent, és bár a selejtezőkön még nem játszhatott, ott volt az edzőtáborban megismerni a többieket, majd télen nekiállt megtanulni a magyar himnuszt – most csütörtökön és tegnap együtt is énekelte a többiekkel Nisben. Ő a WNBA egyik legnagyobb sztárja, esélyes a bekerülésre az All Star-csapatba, de otthagyta a Phoenix Mercuryt az Eb idejére, lemondva az ezekre a hetekre esedékes fizetéséről is.

A szlovénok elleni nyitómeccsen az utolsó negyedben 17 pontot dobva főszereplője lett a győzelemnek, élmény volt nézni csupa szív, alázatos játékát.

Ez a két amerikai lány nagyon kicsit tud magyarul, de megható testközelből figyelni az odaadásukat. Amikor a rideg, pénz által vezérelt zsoldosvilágról beszélünk, nem árt, ha ők is az eszünkbe jutnak. Csak, hogy lássuk, a profi sport sem csupán a pénzről szól.