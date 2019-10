Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint szokatlan időjárási körülmények ide, foghíjas lelátók oda, hosszú idő óta nem volt ilyen minőségi világbajnokság, mint a katari.

Nem biztos, hogy egyetértenek vele az atlétika szerelmesei, akik azért több alapvető kérdésre vártak választ a dohai vébé kezdetén. Az egyik mindjárt az volt, hogy lehet-e harmincfokos hőségben, fullasztó páratartalom mellett nagy eredményeket elérni. Úgy tűnik, hogy egy hűtött stadion azért némileg javít a helyzeten, de nem vállalok nagy kockázatot azzal, hogy a katari verseny nem a világcsúcsokról lesz emlékezetes.

A másik alapkérdés az volt, hogy Usain Bolt visszavonulása után megtalálja-e az atlétika azt az emblematikus figurát, aki százmilliókat vonz a képernyő elé. A válasz itt elég egyértelmű nem, még akkor is, ha sokan már látják a most éppen ezüstös hajjal parádézó stílusikon, divattervező és rapper Noah Lylesben az új gigasztár alakját. Tény, hogy első felnőttvilágversenyén indult a srác, és mindjárt nagyon magabiztosan nyerte a 200 métert, de az örökös királykategóriának számító százas sprintet most nem vállalta be.

Így hát az a Christian Coleman került reflektorfénybe, aki ugyan élete legjobbjával nyerte a százat, de finoman fogalmazva sem az az igazán szerethető egyéniség. Ráadásul rávetült a doppinggyanú árnyéka, hiszen háromszor nem volt elérhető, amikor ellenőrizni akarták, így csak egy kis jogászkodásnak volt köszönhető, hogy egyáltalán elindulhatott Dohában. De ő legalább mondhatja, hogy sosem produkált pozitív mintát, míg az ezüstérmes, az előző vébén Boltot is verő, címvédőként érkező Justin Gatlinról ez már nem mondható el.

Ezzel persze meg is érkeztünk a harmadik alapkérdéshez, miszerint előrelépett-e a világ doppingügyben, vagy az orvostudomány hathatós segítsége szükségeltetik az igazán kiugró sikerekhez? Erre a kérdésre nehéz most még válaszolni, hiszen

megszoktuk, hogy a nagy világversenyek után derülnek ki a súlyosabb ügyek.

Ráadásul ez az egész doppingkérdés kicsit olyan, mint a dizájnerdrogok lekövetése, azaz nagyjából lehetetlen. Az összetevők változása miatt ugyanis mindig lesznek tiltott szerek és mellette olyanok, amelyek még nincsenek tiltólistán.

Mindezzel együtt persze drukkoljunk annak, hogy a következő években tisztuljon a sportág, és legyenek példaértékű, nagy egyéniségei, akiket majd Magyarországon is láthatunk a 2023-as vébén, garantáltan kiváló körülmények között.