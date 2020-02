Egy világos pillanat

A megvilágosodás igenis létezik. Itt van az orrunk előtt a legékesebb bizonyíték, Nikolics Nemanja esete, akinek az orra előtt pedig a legjobb megoldás volt, csak éppen egy ideig nem vette észre. Hazajött Chicagóból, csapat nélkül teltek a napjai, jöttek a hírek arról, hogy a Premier League-ben szereplő Crystal Palace fontolgatja a szerződtetését, mások mesés távol-keleti ajánlatokról véltek tudni többet-kevesebbet, de inkább kevesebbet. Persze nem maradhatott ki korábbi sikereinek helyszíne, Székesfehérvár sem, tárgyaltak is egymással a felek, a zuhanyhíradó szerint megegyezni azonban nem tudtak; igaz, a klub szándékáról Kovács Zoltán nem manapság, hanem november végén, az edzőváltás idején tett említést.

És akkor a megvilágosodásról. Nikolics Nemanja csütörtökön ezt írta a közösségi oldalára:

„Eljön a pillanat, amikor a homlokodra csapsz, mert rájössz: végig ott volt a legjobb megoldás az orrod előtt!” Ez a homlokra csapás ezen a héten történt, a játékos akkor döbbent rá, hogy ni csak, itt van ez a Fehérvár FC is, a megoldás ugyanis természetesen az, hogy

a három bajnokságban összesen ötszörös gólkirály végül csak megállapodott a fehérváriakkal.

A csapat nyögvenyelősen kezdte a tavaszi idényt, három meccsen mindössze három gólt volt képes összehozni, nyilván szüksége van gólerős csatárra, ezért igazíthatott az ajánlatán, ahogy nyilván a játékos is a saját igényén, és így csaphattak egymás tenyerébe.

Amúgy nincs is ezzel semmi baj. Egy 32 éves, háromgyerekes családapának – erről ő is ír – rengeteg szempontot mérlegre téve kell döntenie, és Székesfehérvárhoz kötődve, a labdarúgó-pályafutása utáni életét is oda tervezve a döntése ésszerű és kézenfekvő.

Felesleges kajánkodni azon, hogy lám, ő is hazatért, másutt komolyan már nem számítanának rá, levezetni itthon is jó, mert bár igaz, hogy 32 esztendős légiósban új szerzeményként komoly helyeken valóban nemigen gondolkodnak, olyan futballistáról beszélünk, akinek a tekintélye kikezdhetetlen. Ma egy Fehérvár FC az ajánlatok anyagi részében már állja a versenyt egy cseh, lengyel, de még egy belga vagy holland középcsapattal is, és akinek dollárban mérve volt milliós éves fizetése több idényen át, annak az említett szempontok között nem feltétlenül a pénz áll az első helyen. Ráadásul egy szerény, a futball iránt alázatos, igazi sportemberrel gazdagodik a magyar mezőny, szaporítva a ritka igazi példaképek számát.

Szóval örüljünk annak, hogy igenis, létezik megvilágosodás.