Amikor e sorokat írom, még nem ismert, hogy ki lesz a menesztett – pardon, közös megegyezéssel távozott – Csertői Aurél utódja a Paks vezetőedzőjeként. Azt azonban tegnap is tudni lehetett, hogy Horváth Ferenc is a jelöltek között van, Lucsánszky Tamás viszont véletlenül sem.

Nem szükséges hosszasan ecsetelni, mi a közös vonás a két szakember között. Horváth a Haladás, Lucsánszky az MTK edzője volt a 2018–19-es idényben, s e két csapat esett ki a labdarúgó NB I-ből. A hasonlóságok ezzel azonban ki is merülnek. Horváth Ferenc karrierjét – miként arról a paksi „megkeresés” is árulkodik – aligha befolyásolja végzetesen az újabb, ezúttal szombathelyi kudarc, Lucsánszky viszont élete lehetőségét szalasztotta el.

„Meg fogjuk oldani a bennmaradást, nem tudom elképzelni, hogy ne oldanánk meg, mert különben belehalok” – nyilatkozta utóbbi a Magyar Nemzetnek akkor, amikor még három forduló volt hátra a bajnokságból. Az MTK képtelen volt kilábalni a gödörből, további három vereséggel kiesett, s momentán az az egyetlen jó hír a klub környékéről, hogy Lucsánszky túlélte e szégyent. Véletlenül sem élcelődni akarok rajta, már azért sem, mert ama ritka kivételek közé tartozik a magyar edzői karban, akik mellé­beszélés helyett elmondják a véleményüket. Nyilván ő maga is képletesen fogalmazott ilyen súlyos szavakkal, kifejezendő, mennyire a szívén viseli az MTK sorsát.

Az MTK ugyanis neki több volt egy állomáshelynél: álmai csapata. Hát rémálom lett a küldetésből. Utólag könnyű okoskodni, de az MTK vezetői hatalmas hibát követtek el, amikor márciusban elküldték Feczkó Tamást, ráértek volna vele nyáron – az NB I-re készülve. Nemcsak a csapatot, hanem átmenetileg két szakembert is megalázó helyzetbe kényszerítettek.

Horváth Ferenc évek óta az egyetlen magyar edző, aki aktuális csapata kudarcából mindig győztesen kerül ki.

Korábban Kecskeméten, Pakson, Győrben, Fehérváron és Diósgyőrben is „megégett”, s bár Balmazújvárosban a bennmaradás abszolút értékben nagyobb siker lett volna, mint amekkora bukás, végső soron onnan is dolgavégezetlenül távozott. A Paks már a nyolcadik csapata lehet, s egy teljes idényt eddig csupán Balmazújvárosban dolgozott végig. Ebbe is „bele lehetne halni”, Horváth egy-egy érzelmes nyilatkozat erejéig ezt meg is tette, de aztán rendre gyorsan feltámadt – máshol. Egyszer igazán eltölthetne egy csapatnál két teljes évet, hogy végre kiderüljön, valójában milyen edző is ő.