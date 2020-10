Most minden a Fradiról szól, de ez érthető. Ráadásul rá is szolgált, ezen a hasábon is többször értekeztünk már arról, hogy mekkora bravúr a bejutás a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Felemlegettük a nagyszerűségét annak is, hogy a sorsolás szeszélyének köszönhetően a Ferencváros elhozza ide az utóbbi már több mint egy évtized és a futball történetének két meghatározó géniuszát, Lionel Messit és Cristinao Ronaldót, feltéve, hogy a látogatás pillanatában egyikük sem lesz éppen karanténban.

Taglaltuk részletekbe menően a gazdasági hatását is ennek a bravúrnak. Leírtuk, hogy a Fradi alsó hangon mintegy hatmilliárd forintnak megfelelő összeget kap az UEFA-tól, ha pontot vagy pontokat szerez, akkor ennél is többet. Arra pedig kár is szót vesztegetni, hogy mit jelent ez a klubnak, mert annyira nyilvánvaló. Nemcsak a pénz, hanem a presztízs miatt is, például BL-részvevőként sokkal kedvezőbb pozícióból tárgyalhat a kiszemelt játékosokkal, és most nem csupán a magasabb fizetés ígéretének a lehetőségére gondolok: olyanokat is sikerrel környékezhet meg, akik korábban talán szóba sem álltak volna vele.

És ezen a ponton érkezünk el oda, amiről kevesebb szó esett, és ez a játékosok egyéni érdeke.

A mértékadónak tartott Transermarkt legutóbbi kimutatás szerint az utóbbi hónapokban csaknem négymillió euróval nőtt meg a Ferencváros keretének az értéke.

Egész konkrétan 28.65 millióra rúg most, a csoportkör mezőnyébe tartozva. Tokmac Nguen esetében 1.4 millió euróról 2.5 millióra emelkedett a becsült érték. Az augusztusi adatok alapján a 27 éves támadó a magyar első osztály tizedik legértékesebb játékosa volt, most azonban már ő áll a hazai rangsor első helyén. A Fradiból Dibusz Dénes értéke 800 ezer euróval, Miha Blazicé pedig 400 ezer euróval nőtt, a Transfermarkt Dibusz, Blazic és Olekszandr Zubkov játékjogát egyaránt kétmillió euróra taksálja.

Ez pedig nemcsak a klubnak, hanem a játékosoknak is jó. Azt jelzi, a piac már figyeli őket, felkerültek a térképre, és az értékükkel együtt az előrelépést jelentő remek ajánlatok esélye is jócskán megnőtt. A futball egyben az érzelmek világa is, és amikor a ferencvárosi játékosok ott álltak az emblematikus Nou Camp közepén a BL himnuszát megindultan hallgatva, aligha a következő szerződésükben szereplő összeg járt a fejükben. Az életükhöz azonban ez is hozzátartozik.

Még akkor is, ha a Transfermarkt adatai szerint még így is a Fradi kerete éri a legkevesebbet a BL harminckettes mezőnyében.