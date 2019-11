Talán nem is baj, hogy a walesiek pénteken győztek Bakuban, mert ha kikaptak volna, akkor most abba a hiú ábrándba ringatnánk magunkat, hogy nekik már tét nélküli a mai Eb-selejtező, így könnyebb dolgunk lesz Cardiffban. Semmivel sem lenne könnyebb. Ha valakiktől, akkor a Premier League és a Championships sziklakemény robotosaitól távol áll, hogy akár egyetlen labdát is odaajándékozzanak az ellenfélnek, nem hogy a három pontot. A mimózalelkű Gareth Bale pedig most éppen minden idegszálával azon van, hogy megmutassa, még mindig helye lenne a Real Madridban.

Arra szót sem érdemes vesztegetni, hogy a szlovákok otthon megverik-e az azerieket, mert meg fogják, azonban így is csak akkor jutnának tovább, ha a Wales-Magyarország mérkőzés döntetlennel zárul. Tiszta sor, aki ma nyer Cardiffban, az egyenes ágon kijut az Eb-re. Férfias párbaj, ám aki alulmarad, azt sem kell még elföldelni, mert a pótselejtezőben, a már el is felejtett Nemzetek Ligája (NL) rájátszásában még kivívhatja az Eb-részvételt.

Az azért mindenképpen tartást adhat a mai találkozó előtt, hogy ha elbuknánk Cardiffban (ne így legyen!), akkor sincs vége a világnak, lesz négy hónapunk arra, hogy felkészüljünk az NL play-offjára. Ez nem oda-visszavágós rendszerben zajlik majd, a „négyes tornákon” két mérkőzést kell megnyerni. Besorsolhatnak bennünket a skót, norvég, szerb trió mellé, és akkor az első feladatként idegenben kellene kiejtenünk a skótokat. A másik lehetőség az, hogy az izlandiakkal, valamint a bolgár, izraeli, román hármasból kerülünk össze kettővel; ekkor Izlandon, Bulgáriában vagy Izraelben játszanánk győzelmi kényszerben az első találkozónkat, hogy legyen második is. Mi tagadás, egyszerűbb lenne a helyzetünk, ha ma nyernénk Walesben!

A 2020-as Európa-bajnokság mérkőzéseit tizenkét városban rendezik, ezek a következők: London, München, Baku, Szentpétervár, Róma, Koppenhága, Bukarest, Amszterdam, Dublin, Bilbao, Glasgow és Budapest. Az azeriek már biztosan nem szurkolhatnak a válogatottjuknak, de

a dánoknak, a románoknak, az íreknek, a skótoknak és nekünk is rezeg a léc.

Mivel az Eb-n az F csoport mérkőzéseire Münchenben és náluk kerül sor, az már eldőlt, hogy a tornára kijutott német válogatottat egy meccsen láthatjuk a múlt pénteken átadott lenyűgöző Puskás Arénában. No persze, mi nem Kimmichre, Sülére, Gnabryra és társaira lennénk leginkább kíváncsiak! De üsse kő, most azt is aláírjuk, hogy ha összesorsolnak bennünket a németekkel, akkor az Allianz Arénában kell játszanunk velük.