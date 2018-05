Minden csoda három napig tart, szokták mondani. A három nap ugyan már eltelt a Bajnokok Ligája döntője óta, ám a futballszurkolók számára még mindig téma a finálé, s továbbra is akadnak érdekes, olykor komikus hírek a Real Madrid és a Liverpool csatájával kapcsolatban. Az egyik ilyen abszolút abszurd történet, hogy egy egyiptomi ügyvéd, Szada el-Balad egymilliárd eurós kártérítési pert indított Sergio Ramos ellen, mert a spanyol hátvéd hatalmas fájdalmat okozott Szalahnak és teljes Egyiptomnak azzal, hogy (szerinte) szándékos sérülést okozott. A pert nyilván nem fogja megnyerni az ügyvéd úr, de egyáltalán nem baj, hogy megtette ezt a lépést: a sérülés és Szalah kényszerű cseréje ugyanis valóban sokaktól elvette a csodát, rengeteget veszített a döntő a varázsából. Ramos pedig? Talán a Real-drukkerek is elismerik, hogy a mai csúcsfutball igazi mészárosa, Pepe méltó utódja. De milyennek is kell lennie egy jó védőnek? Kőkeménynek, határozottnak, hatékonynak, nem mellesleg rendre a pályán kell maradnia, tehát ügyelnie kell arra, hogy ne állítsák ki. A spanyol bekk mindegyik kívánalomnak megfelel – és innentől kezdve a bíróknál pattog a labda.

Pattogott Loris Karius álmaiban is, ebben biztos vagyok. Ha egyáltalán tudott aludni egy szemhunyásnyit is. Szegény srácot utolérte a kapusok végzete, két olyan potyeszt kapott, amit sosem fogunk elfelejteni, neki pedig ezzel élete végéig együtt kell élnie. Miként az egyik őrült Manchester United-szurkolónak is azzal a tetkóval, amit magára varratott, s amit a bakik ihlettek: „Karius egy legenda. 2018. 05. 26.” A hülyeségnek tényleg nincs határa!

S ha már a bolondozásnál tartunk: jó érzés hozzáértők, edzők, játékosok társaságában nézni egy-egy futballmeccset, de

sokszor kifejezetten örülök annak, ha laikusok vesznek körül.

Olyanok, akiket a BL-döntő a képernyő elé ültet, de máskor eszük ágában sem lenne végignézni egy mérkőzést. Ők ugyanis teljesen más szemmel nézik a dolgokat, s olyan megjegyzéseket hallok tőlük, amelyek kétségkívül feldobják a hangulatot. Kariusszal kapcsolatban például egy, az öltözködésre, a divatra érzékeny női szem a következőket tette szóvá: „Ez a kapus nem jó. Nem lehet látni, mert zöldben van.” Nem sokkal később kiderült, hogy Cristiano Ronaldo haja „olyan, mint egy kimosott plüss”. Aztán jött a mélyütés: „Hol van Bukaku?” A Manchester United támadóját, Lukakut hiányolták. Majd talán jövőre.