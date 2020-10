Amikor gyönyörű támadás végén Isael lövése a kapufán csattant, a kamera remek érzékkel ráközelített Ronald Koemanra. Minden rá volt írva a Barcelona vezetőedzőjének az arcára. Elvörösödött, elfintorodott, a tekintete talán csak pillanatnyi, mégis tagadhatatlan kétségbeesésről árulkodott. Az futott át az agyán, ha ez a löket beakad, akár a Ferencvárostól is kikaphat a Barcelona, s meg vannak számlálva a napjai a klubnál, kudarcba fullad a vállalkozás, hogy ő állítsa talpra a Barcát.

A sors valamiért úgy akarta, hogy a labda kifelé pattanjon. Aztán Messi villant egyet, máris vezetett a katalán sztárcsapat, s noha a Fradi nem adta fel, akadtak szép villanásai, azt végképp nem várhattuk el, hogy hátrányból fordítson a Nou Campban.

A Barcelona gondjai ezen a mérkőzésen is megmutatkoztak. Ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor a két együttes között csupán Messi jelentette a különbséget, de ezt a kérdést hagyjuk a katalánokra. Nekünk természetesen sokkal érdekesebb a meccs értékelése a Ferencváros szemszögéből. Igazolódott, amit Szergej Rebrov előzetesen hangoztatott, az eredménynél fontosabb a játék, hogy a Fradi megmutassa, még a világ egyik legjobb csapata ellen is képes futballozni. Mert ha az FTC „betolja a buszt”, és tíz emberrel konokul betömörül a saját kapuja elé, lehet, hogy akkor is kap egy ötöst, cserébe viszont semmit sem. Így viszont, hogy bátran játszott, helyzeteket alakított ki, és még gólt is szerzett.

Sőt ennél is többet ért el. Ha másét nem is,

Tokmac Nguen nevét minden bizonnyal több klubnál és menedzserirodánál feljegyezték;

ha a kenyai származású, Norvégiában nevelkedett támadó még játszik két jó meccset, néhányszor megduplázhatja a piaci értékét a következő hetekben.

Jelenleg 1,4 millióra taksálja a mértékadó Transfermarkt szaklap, összehasonlítva, mondjuk, Coutinhóval (60 millió euró), ez egyértelműen nyomott ár.

S ez csak egy példa, az esély mindenki – az egész klub előtt adott. A Bajnokok Ligájában a lehetőségek határa tényleg a csillagos ég. Az eredményt nem csupán pontokban, hanem eurómilliókban is mérik, amelyek befektetve aztán busásan kamatozhatnak.

A meccs utáni nyilatkozatában Koeman elismerése több volt a szokásos tiszteletkörnél, udvariassági gesztusnál. A Barcelona vezetőedzője éppenséggel lehetett volna rátarti. Nem volt az. Jól tudja, hogy a kedden látottak alapján a csapatának Budapesten sem lesz könnyű dolga.

A Ferencváros bebizonyította, hogy nem érdemtelenül került fel a Bajnokok Ligája főtáblájára.