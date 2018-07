Bő egy hét múlva megkezdődik a barcelonai vízilabda-­Európa-bajnokság. A kontinenstorna krisztusi korba lépett, mivel Katalóniában harmincharmadszor randevúzik az elit. Mert csűrhetjük-csavarhatjuk a dolgokat, elcsodálkozhatunk az amik fejlődésén, az ausztrálok erején, ám pólóban továbbra is az öreg kontinens csapatai viszik a prímet. Örömünkre a „mi lányaink” címvédőként érkeznek a helyszínre. Ám hímsovinisztaként engedtessék meg, hogy most csak a „fiúkkal” foglalkozzak, akik két esztendeje, „Nándorfehérvár alatt” a dobogó harmadik fokára állhattak.

Most a Bernat Picornell uszodakomplexumban kellene bizonyítani a megfiatalított Märcz-legénységnek.

Én pesszimista vagyok. Nem látok túl sok esélyt a jó szereplésre. Az előkészületi kupák ugyanis nem igazi értékmérői egy válogatott valós erejének. A Világligában, ahol kicsit komolyabb volt a tét, azt érzékeltem, nincs vezére a válogatottunknak. Azt mondhatjuk, hoztuk a kötelezőt, de ennél többet aligha. Sőt, még az a magyar virtus és finesz is csak nyomokban volt tetten érhető. Rögvest be is ugrott az olimpiai bajnok Faragó Tonó egyik örökbecsű kiszólása, miszerint: „nálunk rengeteg jó játékos van, de kevés jó vízilabdás…” De felderengett, hogy sikerkapitányunk, Kemény doktor regnálása idején már olyan védőket keresett, azok beválogatását preferálta, akik jókora lövőerővel is rendelkeztek. Erről a nyomvonalról egy ideje mintha leszoktunk volna. Lehet, hogy a bekkjeink nagylövők, de ennek eddig csak elvétve adták a jelét.

A sportág és maga a játék az évtizedek során rengeteget változott. Az első korszakos ötlet a kétszeres olimpiai bajnok Markovits Kálmán agyából pattant ki. Ő találta ki a „reteszt”, azaz a zónavédekezést a vízipólóban. Ezen az „innováción” aztán el is tátotta a száját a világ. Néhány éve a szerbek leptek meg mindenkit, amikor az úgynevezett hat az ötös lefordulást rendre végigvitték a medencében, és a kvázi előnyt gólra is váltották. A közelmúlt legnagyobb pólós újdonsága azonban a Távol-Keletről érkezett. A japánok sosem látott újítással rukkoltak elő a Világligán. Az apróbb termetükből adódóan úgymond elölről fogták az ellenfelet, és ezzel rengeteg labdát szereztek és rendre faképnél hagyták a „párjukat”.

Ők azonban nem lesznek ott az Eb-n. Szerencsére(?). Ne feledjük, 2020-ban náluk rendezik az olimpiát. Remélem, addig a Märcz-csapat is sokat fejlődik. És az sem baj, ha már a „krisztusi korú” kontinensviadalon rám cáfolnak.