Egyiptomban a koronavírus-járványtól halmozottan sújtva, kaotikus körülmények között zajlik a férfikézilabda-vb, s csapatunk németek elleni, lapzártánk után játszott meccsétől függetlenül továbbjutott a csoportjából. Ez persze szinte még szót sem érdemel, hiszen a négyesből hárman továbbmentek a középdöntőbe, s mivel a Zöld-foki Köztársaság a sok fertőzött játékosa miatt visszalépett, így mindenki. Ám igazából most annak sincs nagy jelentősége, hogy a végelszámolásnál hova futunk be: az olimpiáról már lecsúsztunk, a vb-n nem osztanak kvótákat. Ellenben női válogatottunk márciusban a győri kvalifikációs tornán az oroszokkal, a szerbekkel és a kínaiakkal meccsel, hogy megszerezze a tokiói részvételt jelentő első két hely valamelyikét – a magyar kézilabdázásban ez az esztendő legfontosabb eseménye.

Igen, egyelőre azt kell mondanunk, hogy az olimpiánál is fontosabb – persze ha ott kijönne egy szép eredmény, akkor utólag örömmel korrigálunk, hogy mégiscsak az lett a csúcs. De egyelőre jussanak ki a lányok, akik a 2012-es és a 2016-os ötkarikás játékokról is lemaradtak, s ha ez zsinórban harmadszor is bekövetkezne, az nagyon rosszat tenne a magyar női kézilabda nimbuszának. Függetlenül attól, hogy hány légióst alkalmaz, mégiscsak a Győri Audi ETO nyerte meg a legutóbbi három BL-t, és az FTC is évek óta ott van az elitben.

A válogatottnak viszont jó ideje nem megy. Decemberben a dániai Eb-n a 2018-as junior világbajnok csapatunk legjobbjainak beépítése sem hozta meg az áttörést, csak a 10. helyen végeztünk.

Egy pozitívuma azonban volt a történteknek: a magyar szövetség a múlt héten belátta, nem működik az a felállás, hogy két azonos jogkörű szövetségi kapitány irányít, jelesül Elek Gábor, az FTC és Danyi Gábor, a Győr trénere.

Akik év közben, ugye, egymás legnagyobb riválisai.

A gyorsan pörgő meccseket a válogatottnál két embernek együtt fifty-fifty alapon levezényelni, taktikát váltani, cserélni, időt kérni eleve lehetetlen vállalkozásnak tűnt.

A mondás szerint egy fenékkel nem lehet két lovat megülni, és most egyre ketten is felpattantak, aminek az lett a következménye, hogy kidőlt a szegény pára. Közben az egyik lovas mindkét nyeregből kiesett, mert a Győr nem hosszabbította meg a nyáron lejáró szerződését (Danyi Siófokon folytatja), a válogatottnál pedig lefokozták afféle lovászfiúnak a teljhatalmat kapott másik lovas (Elek) mellé. De a lónak végül is a derbi napján kell futnia, ez még előttünk áll, és ez a lényeg.