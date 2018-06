A férfiakat csak a foci érdekli. Ha világbajnokság van, akkor meg pláne. Fel sem állnak a tévé elől, hozzájuk sem lehet szólni, csak bámulják a meccset. Mindegy nekik, ki játszik, csak zöld gyep legyen, rajta huszonkét játékossal meg labdával.

Hajlamosak vagyunk ilyesmiket gondolni. A nők rólunk, mi meg magunkról. A közbeszédet értelmezve úgy tűnik: nem lehet eléggé elítélni a férfiakat a futball iránti lelkesedésükért. Annak ellenére sem, hogy milliárdnyi nő is nézi a vébét.

Valahogy mégis csak a férfiak­ról szokás ilyen sommás véleményt alkotni. Ombudsman legyen a talpán, aki igazságot szolgáltat a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára.

Egy baranyai községbe sodort az élet néhány napra. Vasárnap délután meglehetősen élénk társadalmi élet zajlott a kocsmában. Férfiak ücsörögtek az árnyas teraszon, testszöveteik regenerációján fáradoztak, a folyadékveszteség megelőzését tartották szem előtt. Nyilván nézték, ahogy a mexikói­ak megverték a németeket, gondolhatja az előítéletek rabságában sínylődő olvasó. A tévé nélküli krimóban azonban futballmentesen zajlott az élet. Joggal feltételezhetjük, hogy a falu férfi lakosai azért gyűltek össze, mert otthon nem volt maradásuk, családjuk nőtagjaihoz meccs közben nem lehet szólni sem, annyira rabjai a focinak. Mindegy nekik, ki játszik, csak zöld gyep legyen, rajta huszonkét játékos és labda. Tán még a bírót sem bánják. Lehetséges tehát, hogy a családon belüli szerepek megváltozásának következménye volt minden kikért sör és fröccs.

Szurkolhat akárhány nő a meccseket nézve, a labdarúgás még hosszú ideig férfidolog lesz gondolatainkban.

Érdekes, hogy a konvenciók fogságából milyen nehéz megszabadulni. A szokások, egyáltalán a való világ megváltozását gondolkodásunk néha nehezen követi. Talán ezért gondolunk magunkra máig is komoly futballnemzetként. Ezen merengeni most talán nem is volna helyes. Még akkor sem, ha szép piros-fehér-zöld pillanatokat is hozott már a vébé. Elég, ha csak a nyitómeccset elevenítjük fel, ahol az oroszok piros-fehérben, a szaudiak pedig zöldben játszottak. Pozitív életszemlélettel felvértezve akár ötgólos magyar sikerként is értékelhetjük a mérkőzést.

Nagy kérdés, hogy mire eljutunk odáig, hogy majd magyar csapat küzdhet világbajnokságon, megváltozik-e addigra az ártatlan férfiakat pellengérre állító gondolkodás. Gondolom, utóbbiról lemondana minden hímnemű szurkoló, hisz ki bánná, hogy futballfüggőnek titulálják, ha éppen a magyarokért szorít vébémeccset nézve.