„Jó volt múltat idézni, de bízzunk benne, hogy ilyet többet nem fogunk mutatni” – köszönt el vasárnap hajnalban a Sport 1 televízióban a műsorvezető a Mike Tyson–Roy Jones-meccs után, de előtte Kovács „Kokó” István is hasonlóan skizofrén állapotban fejtegette, hogy csodálatos volt látni a profi boksz két legendáját, de többé biztosan nem kel fel miattuk hajnalban. Amúgy őt semmiféle meglepetés nem érte – tudtuk meg ezt is –, azt kapta amit várt, mert

a bokszban nincsenek csodák, ha valaki egyszer megindult lefelé a lejtőn, onnan nincs visszaút.

Ennek alapján okkal lehetnénk finnyásak, ha összehoznának egy futballgálát az 1990-es évek klasszisaiból – hogy maradjunk Tysonék korosztályánál –, mert Paolo Maldini már nem lenne olyan sziklaszilárd a védelemben, mint anno, Romariónak sem jönne be minden csele, és Gheorghe Hagi sem tudná ugyanúgy kapura szúrni a labdát negyven méterről – hát igen, már ők is mindannyian megindultak lefelé a lejtőn.

Jelen esetben két eshetőség áll fenn. Teljesen hülyék vagyunk, és azt hisszük, hogy az 54 éves Mike Tysontól – aki legutóbb tizenöt éve bokszolt – azt a pusztító őserőt láthatjuk, ami húszévesen minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnokává tette, és a ringbe beugrik melléje az a Roy Jones, aki az egyik címmeccsén úgy ütötte ki az ellenfelét, hogy egy pillanattal korábban még hátratett kezekkel táncolt előtte. (Érdemes megnézni a YouTube-on, Glen Kelly volt az áldozat.) A második eshetőség az, hogy tisztában vagyunk azzal, a Tyson–Jones-mérkőzés ma már csak egy jótékonysági célzattal is tető alá hozott gálameccs; de akkor meg utólag ne sopánkodjunk.

A felek nyolc kétperces menetre szálltak ringbe (a bevett tizenkét háromperces helyett), nem 10, hanem 12 unciás kesztyűket húztak, ez is azt szolgálta, hogy ne történhessen komoly sérülés, s a bíró azonnal beszüntette volna az összecsapást, ha ennek fennáll a veszélye. S bizony láthattuk, a „kipattintott” Tyson még 54 évesen is bitang nagyokat tud ütni, ezt a jobbára fogásokba menekülő Jones is megerősítette. A végeredmény persze, gálához illően, döntetlen lett, miközben sokan nyertek is, akik a bevételből, a jótékonysági alapoknak jutott dollármilliókból részesülnek. S van rá esély, hogy lesz folytatása is a retró bunyónak. Bár a Sport Tv stúdiójában heherésző Rácz Félix menedzser szerint senki nincs, aki Tysonék meccséért legközelebb is fizetne 50 dollárt (az Egyesült Államokban a pay-per-view konstrukcióban ennyit kellett leperkálni), erre azért ne vegyünk mérget.