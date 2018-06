A brit kerekes, Cristopher Froome Giro d’Italián aratott győzelme kapcsán jutott eszembe egyből két történet is. Az eseményeket leginkább csak a sportág és az időbeni azonosság kapcsolja össze. Harminc-harmincöt éve a legendás belga Eddy Merckx volt képes Cristo­pher Froome előtt utoljára arra, hogy egy esztendő leforgása alatt megnyerje mindhárom nagy kerékpáros körversenyt, azaz a Girót, a Vueltát és a Tourt is. Ez idő tájt még lelkes és népes kerékpáros szakosztály működött a „bányászok sportegyesületénél” is, amelynek motorja, szakosztályvezetője, edzője és szerelője Boros Feri bácsi volt.

Emlékszem, Feri bá’, ha a bicósok nem tekertek éppen a környéken, akkor a futballstadion aljában, a műhely mélyén bütykölte a drótszamarakat. Feri bá’-val ugyan megtiszteltetés volt a kézfogás, de ezt, jobb, ha óvatosan tette az emberfia, mert az öreg „praclija” mindig olajos volt…

Hetvennégyet írtunk, amikor a belga csodakerekes – ha jól emlékszem – immáron ötödször nyerte meg a francia körversenyt. A tévé abban az időben alig közvetített valamit is erről a sportágról, így csak a Népsport hátsó oldalainak egyikén olvashattunk a hírről. Az viszont sehol nem látott napvilágot, hogy eközben Boros Feri bácsi kis csapata a szomszédban készül egy nagy, szintén körversenyre…

Az adott nap reggelén Feri bá’ és a fiúk be is pattantak a felturbózott Barkasba, amelynek tetején ott ékeskedtek a csillogó-villogó Csepel bringák. Természetesen az öreg által fabrikált kerékpártartóban… Aztán, amikor megérkezett a társaság a tett helyszínére, mindenki nyeregbe pattan, és uzsgyi…

Ahogy azonban telt-múlt az idő, ahogy fogytak a kilométerek, egyre-másra dőltek ki a menők.

Az egyik defektet jelentett, a másiknak a gall lánc esett le, a harmadik „élversenyzőnek” a fékje mondta fel a szolgálatot. Így gyakorlatilag csak a csapat Benjáminjai hajtották végig a kijelölt útvonalat. Feri bá’ megvakarta kobakja búbját, majd nekilátott megreparálni az elromlott kétkerekűeket. Nagy baj nem lehetett, mert a mester néhány perc alatt működőképessé varázsolta a bringákat. Ezután azok sporteszközeit, akik végigtekerték a „Zsíró d’ Fehérvárt”, felpakolta a Barkas tetejére. A fiatalokat felültette a kisbuszra, a menőknek pedig a kezébe nyomta a kijavított kerékpárokat, majd becsukta az ajtót. Indulás előtt pedig csak annyit mondott a spílereknek: „Most már jó a bicótok, tekerjetek haza!”

Majd beindította a Barkas motorját…