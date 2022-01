Vasárnap kezdődik a focisták Afrikai Nemzetek Kupája. Ez a kontinensviadal is egyre nagyobb érdeklődésre tart számot, hiszen az elmúlt legalább két évtizedben óriási fejlődésen ment keresztül a fekete kontinens futballja. Ezt az is bizonyítja, hogy az európai topligák csapatai is egyre több afrikai labdarúgót foglalkoztatnak. A probléma ezzel az, hogy időközben a világ szinte minden szegletében a pandémiával is meg kell küzdeni.

A koronavírus hatása pedig – közismerten – a sportra is rányomta, és sajnos rányomja a bélyegét, ez alól a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás sem kivétel…

A negatív példák pedig a pozitív teszteredményekkel szinte egyenes arányban szaporodnak. A világ legerősebb bajnokságának tartott Premier League, azaz az angol első osztály már küzd is a vírus okozta gondokkal, és most ehhez társul, hogy az afrikai „munkavállalók” jó része szerepel kontinensük legnagyobb tornáján. Ám valószínűleg hasonló nehézségekkel küzdhetnek vagy már küzdenek is a Ligue 1, a francia élvonal, illetve a Serie A, az olasz első osztály labdarúgócsapatai is.

A Ferencváros új vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov ellenben úgy nyilatkozott, felejtsük el ezt a szót, probléma. Szerencséjére a zöld-fehérek játékosai közül – jelen pillanatban – senkit sem érint a járvány, és az edzőjük is jól van. Emellett a nemzetek kupáján esetleg szerepet kapó afrikai játékosok közül sem alkalmaznak annyit a honi együtteseink, amennyit ne tudnának a klubok két-három hétre pótolni. A Fradi esetében Ryan és Samy Mmaee-ról, illetve Laidouniról van szó. Tegyük hozzá, ugyanennyi afrikai játékost kénytelen nélkülözni például a Liverpool is. Persze anélkül, hogy a zöld-fehér híveket megbántanám, azért a Mersey-parti vörösöknél mégiscsak más a helyzet, mivel nekik Szalah, Mané és Keita helyettesítését kell megoldani egy olyan időszakban, amikor dübörög a Premier League, amikor a nagy kérdések, a bajnoki helyezések akár el is dőlhetnek. Így azután érzékelhetjük, hogy még egy ilyen nagy csapat is kerülhet nagy bajba. Nem véletlen, hiszen a vörösök Origin, Minaminón, Thiagón, Phillipsen és Elliotton kívül, akik sérültek, Alissont, Firminót, valamint Matipot is elvesztették koronavírus-fertőzés miatt. Ja, és körülbelül egy hete a főnök, Jürgen Klopp is megfertőződött. Így azért már érthető, még ha nem is volt rá példa, hogy a Liverpool a ligakupa elődöntőjének első összecsapása, az Arsenal elleni mérkőzés elhalasztását kérte. Ez pedig már tényleg nagy bajról árulkodik.