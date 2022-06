Bajnokok Ligája-döntőt veszíteni nem jó, különösen hazai pályán, amikor klubszinten, nem mellékesen, megdől a helyszíni látogatottsági világcsúcs, a csapat pedig a földkerekség legjobbjaként van elkönyvelve. Márpedig a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata vasárnap a budapesti MVM Dome-ban 15 400 néző előtt 33–31-re kikapott a norvég Viperstől.

A BL alapszakaszában toronymagasan a győriek voltak a legjobbak, a tizennégy mérkőzésükből tizenhármat megnyertek, az egyetlen vereségüket éppen a Viperstől szenvedték el szűken, 30–29-re, de ennek az utolsó fordulóban semmi jelentősége nem volt. Győrben amúgy 35–29-re elpáholták az északiakat. Most vasárnap 10–7-re a Győr vezetett, de ezután zsinórban hat gólt kapott. A második félidő elején, 16–16-nál utolérte a riválisát, ám innentől újra a Vipers percei következtek, amely a két-három gólos előnyét végig tartani tudta, így megvédte a címét.

Tavaly a Papp László Budapest Sportarénában is a norvégokat koronázták meg, pedig akkor is a már ötszörös BL-győztes Győr volt a favorit, a Final Fourba veretlenül érkezett, az elődöntőben azonban hétméteresekkel veszített a Brest Bretagne ellen. A bronzérmet másnap azért megszerezte, így legalább sikerélménnyel zárta a négyes döntőt. Most viszont csak mérhetetlen szomorúság és tanácstalanság van.

Azt mégsem mondhatjuk, hogy a fiaskónak nem volt előszele, mert ne szépítsük, ez fiaskó, jelen esetben üresen csengenek a szavak, hogy milyen nagy dolog a világ második legjobb csapatának lenni, hányan cserélnének az ETO-val, bla-bla. Győrben nem azért tartanak egy komplett világválogatottat, hogy a csapat a második legjobb legyen.

A 2016 óta regnáló elnök, Bartha Csaba márciusi viharos távozása a klub átalakulása körüli mizéria miatt már megmutatta, hogy zavar támadt az erőben, és a pályán is ezt láthattuk. A Győr a Népligetben 29–24-re kikapott a Fraditól, ami oda vezetett, hogy csak jobb gólkülönbségével tudta megnyerni a magyar bajnokságot, a Magyar Kupa debreceni döntőjében pedig 26–22-re veszített nagy hazai riválisával szemben. Mindezeket feledtette volna, ha összejön a BL-győzelem, de nem jött össze. Az pedig még meg is forgatja a kést a győri szívekben, hogy a Vipersben négy korábbi játékosuk is szerepelt – Katrine Lunde, Nora Mörk, Jana Knedlíková és Tomori Zsuzsanna –, s mindannyian nagy részt vállaltak a norvég diadalból. (De a legtöbbször, hétszer az egykori érdi, cseh Markéta Jerábková vette be az ETO kapuját.)

Játékosok mennek (Laura Glauser, Crina Pintea), s nehéz idők jönnek Győrben.