Férfi vízilabda-válogatottunk a hetedik helyre süllyedt a hazai rendezésű világbajnokságon, Märcz Tamás szövetségi kapitány pedig kijelentette: neki kell vállalnia a felelősséget mindenért. Ha így van, és ezt komolyan gondolta, nézzük, mi ez a minden!

Nemzeti együttesünk 1912 óta szerepel az olimpiákon, a kezdetektől, azaz 1926-tól az Európa- és 1973-tól a világbajnokságokon. Több mint egy évszázad alatt a mostani minden idők negyedik leggyengébb helyezése. A mélypont egy-egy 9. pozíció volt az 1986-os madridi vb-n és az 1989-es bonni Eb-n. Előbbin a ritka balszerencsés sorsolást is okolhattuk – együttesünk a csoportban összekerült a csúcson járó olaszokkal és a házigazda spanyolokkal, és mindkettőjüktől szoros vereséget szenvedett –, utóbbin olyan „korszakos” eredményeket rögzíthettünk, mint a britek ellen 12–11-gyel kiszenvedett győzelem, valamint a csehszlovákoktól benyelt 9–8-as verés. Az aktuális szakvezetőknek mondaniuk sem kellett, hogy mindenért vállalják a felelősséget, az 1986-os kudarc Gyarmati Dezső tündökletes szövetségi kapitányi pályája – azaz annak második felvonása – utolsó világversenye lett, 1989-ben pedig Kásás Zoltán állt fel a kispadról, önként (persze egyáltalán nem dalolva).

Az örökranglistán a 2018-as barcelonai Eb 8. helye a harmadik legalacsonyabb szint, nem akármekkora pofonokkal: az olaszok 5–0-s, a szerbek 4–0-s első negyeddel söpörték le a mieinket a végül 12–5-re, illetve 8–5-re elvesztett mérkőzéseken. A szövetségi kapitány mégis túlélte. Őt már Märcz Tamásnak hívták.

Nem mondott le, nem is mondatták le, és mint utóbb kiderült, ez is, az is helyes döntésnek bizonyult:

a 2020-as hazai Európa-bajnokság megnyerése és a tokiói olimpiai bronz bizonyította ezt. Hiszen már régen nem igaz, hogy a magyar pólóban az ezüstérem kudarc.

A mostani hetedik helyezés annyiban más, hogy hazai vizeken, a nemzetközi vízilabdázás szentélyében, a Margitszigeten kellett elviselnünk. Úgy, hogy a sorsfordító mérkőzést, a negyeddöntőt az olaszok bántóan fölényesen, 11–7-es vezetés után nyerték, némi kozmetikázás után „csak” 11–10-re.

E pillanatban nem tudni, ez miként hat a kapitány pozíciójára. Lehet, sehogy. És az is lehet, hogy ismét ez a helyes döntés. Ami ugyanakkor azt üzenné, hogy a földkerekség legsikeresebb férfi válogatottja, a kilencszeres olimpiai, háromszoros világ- és tizenháromszoros Európa-bajnoknak a hetedik helyezés elfogadható, nem történt semmi rendkívüli.