Kéretlen tanácsok erdején át vezet korunk emberének élete. Tengernyi információ ömlik rá a médiából azzal kapcsolatban, hogy mit egyen, mit igyon, mit viseljen, hogyan viselkedjen, hová menjen nyaralni, hogyan nevelje a gyerekét, milyen állatot tartson. Nincs a mindennapoknak olyan zuga, ahová úgy lehetne bevilágítani, hogy a homályból elő ne kerülne valaki valami tuti ötlettel. Életmódjának megváltoztatása a kulcs ahhoz, hogy boldog lehessen az egyszeri ember. Nem többet és nem kevesebbet ígér neki a világ. Korunk embere egyszerűen a szerencse fia, nem fér ehhez kétség.

A boldogság felé vezető úton olyan földhözragadt problémák megoldásához is segítséget kaphatunk, mint a sportoláshoz szükséges öltözködés.

Évszakváltás nem mehet úgy végbe, hogy ezt a témát ne járná körül alaposan az életmód-tanácsadók hada. Azt hihetnénk, hogy mindenki el tudja dönteni, miben menjen el például futni. Ez többé-kevésbé igaz is mindaddig, amíg a szakértői tanácsok révén el nem kezd tudományos magasságokba emelkedni a kérdés. Van, aki egyszerűen kipillant az ablakon, és valamiféle időjárási sejtés alapján magára kapja a cuccát, és már indul is. Aki olvasott már a futóöltözködés témájában, az tudja, hogy az ilyen hebehurgyaság megbosszulja magát. Túl- vagy alulöltözésbe torkollik az önhittség. A médiából áradó tanácsokat hasznosító, tudatos sportember alaposan mérlegel. Igyekszik tudományos alapossággal felkészülni a kültéri sporttevékenységre. Kideríti, hány fok van, mekkora a szél és melyik irányból fúj, figyelembe veszi, hogy felhős vagy napos idő van-e. És már veszi is elő a ruhákat. Ezzel együtt előtör a kínzó kérdés, hogy melyik a szükséges, és melyik a szükségtelen. A tanácsok tanácsa, hogy rétegesen kell öltözni. Igen ám, de milyen vastag rétegekben? Nem baj, ha először kicsit fázik az ember, majd úgyis kimelegszik. Na persze. Fázáshoz könnyű öltözni, de úgy azért már nehéz, hogy később ne kelljen a hidegérzettel kínlódni. Mint a mesebeli próbatétel: legyen is ruha, meg ne is.

Némi fejvakargatás után felvesz valamit a kéretlen tanácsok segítette ember, és nekiered a futásnak. Az öltözködéstudományok szédítő magasából lenézve elönti a remény táplálta jóérzés, hogy edzésének hatékonyságát jelentősen növelni tudja hőháztartása uralásával. Aztán ha futás közben majd megfagy, vagy épp majd megfő, bőszen elhatározza, hogy alaposabban beleássa magát a témába. Tapasztalatait pedig majd szakértőként megosztja az emberiséggel.