Tegnap a második hetébe fordult az ausztrál nyílt teniszbajnokság, amelyen még vasárnap a női világelső, a lengyel Iga Swiatek kiesésével meglepő tényt rögzíthettünk.

Az open érában először fordul elő, hogy egy Grand Slam-versenyen a férfi és a női egyes első két kiemeltje sem jut be a legjobb nyolc közé.

Márpedig meglehetősen hosszú periódusra kell visszatekintünk: a profi játékosok az 1968-as esztendő óta indulhatnak a GS-tornákon.

Idén az Australian Openen a férfiaknál a világranglistát vezető spanyol Carlos Alcaraz lábsérülés miatt nem indult, így honfitársa, a címvédő Rafael Nadal (2.) lett az első, a norvég Casper Ruud (3.) a második kiemelt. A már 36 éves Nadalnak – aki tavaly a Roland Garrost is megnyerte – egy ideje már megint fáj jószerével minden porcikája, és újfent sérülésekkel bajlódva már a 64 között elköszönt, simán, három szettben kapott ki az amerikai Mackenzie McDonaldtól (65.). Ruud is a második fordulóban esett ki, és őt is egy amerikai, Jenson Brooksby (39.) győzte le, négy szettben.

A nőknél a második kiemelt tunéziai Onsz Dzsabur szintúgy már a 32 között kiszállt a versenyből, a cseh Markéta Vondrousovától (86.) három játszmában kapott ki. A világelső Swiatek a 16 között 6:4, 6:4-re maradt alul a 22. kiemelt kazah Jelena Ribakinával (25.) szemben.

De ennek a meccsnek meg sem lett volna szabad történnie a nyolcaddöntőben.

A kazah lánynak, a 2022-es wimbledoni bajnoknak ugyanis jóval előrébb kellene állnia a világranglistán és a kiemelési rangsorban, egyaránt a hetedik helyen. Ám azután, hogy az angol nyílt teniszbajnokság szervezője, az All England Club tavaly nem engedte indulni az orosz és a fehérorosz játékosokat, a férfitornák felett diszponáló ATP, a nőknél pedig a WTA „bosszúból” úgy döntött, hogy Wimbledonban nem ad világranglistás pontokat.

A legrosszabbul Novak Djokovic járt, aki címvédőként újra győzött a tenisz szentélyében, de a kiesett 2000 pontja helyett nem kapta meg újra a 2000-et, semmit sem kapott. Győzött Wimbledonban, másnap pedig a frissített világranglistán a harmadik helyről visszaesett a hetedikre. Abszurd helyzet, egy pillanat alatt irreális lett a rangsor.

Djokovic jelenleg is csak az ötödik, de ő azért Melbourne-ben ott van a nyolc között. Ám a férfiak mezőnyében az első tizenhat kiemeltből csak hét, a nőkében hat jutott el a legjobb tizenhatig. Nem utolsósorban az ATP és a WTA „felforgató tevékenysége” miatt.