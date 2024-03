„Hatalmas lehetőség ez fiatal, feltörekvő sportolóinknak, akik előtt most új távlatok nyílnak meg, és reméljük, hogy sportágunkra még nagyobb figyelem irányul a jövőben.” A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnökeként Oszkó Péter reagált így tavaly októberben arra a bejelentésre, amely szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közgyűlése megszavazta az amerikai szervezők által javasolt öt sportág, a flag football, a krikett, a lacrosse, a baseball/softball, illetve a fallabda bemutatkozását a 2028-as Los Angeles-i olimpián. „Erre a hírre a squash-társadalom több évtizede várt” – tette hozzá a sportági vezető, képviselve az egyre szélesedő hazai bázis elhivatott tagjait.

Ugyancsak 2023 őszén, de még a MOB-döntés előtti napokban íródott az a beszámoló, amelyben azt taglalja a vidéki squash klub edzője, hogy 11 éves tanítványa a legfiatalabb hölgyek mezőnyében, vagyis az U13-as korosztályban, élete első nemzetközi versenyén nagyszerűen játszva ezüstérmet szerzett. „Szenzációs ez a kicsi lány, sokat fogunk még hallani róla. Büszkék vagyunk rá, büszkék leszünk rá” – jellemezte tanítványát Gulyás István.

És a lendület azóta is töretlen, mi több, a leányt azon cselekedete is az átlag fölé emeli, amellyel a minap lepte meg szűkebb környezetét. A történet lényegét nem befolyásolja és az élét sem veszi el, hogy mekkora szerepet kapott benne a szülői hatás, ugyanis elérte célját az üzenet, és ez a fontos. A tehetség levélben fordult különböző cégekhez, hogy mivel az általa művelt sportág nem tartozik a tao által kedvezményezettek közé, támogatásra lenne szüksége. Nem titkolt vágya, hogy profi versenyző legyen, és az is nagyon motiválja, hogy a

2028-as ötkarikás játékokon már a fallabda is az olimpiai sportágak körét bővíti.

Az egyik honi, egészségügyi szolgáltatásokat kínáló csoporthoz is eljutott kérést első olvasatra ugratásnak vélte az üzletfejlesztési és HR-igazgató. Második nekifutásra azonban már komolyan vette az elmondása szerint „tündéri levelet”, mi több, közbenjárt az ügyben. Ennek eredményeként álmai megvalósításához félmilliós segítséget kapott a sportoló.

Négy év múlva csupán 15 éves lesz Kun Krisztina – mert róla van szó –, és ha így veri sorra a mezőnyt, mint azt tette eddig, már Los Angeles-ben is ott lehet. Az viszont már most bizonyos, hogy nemcsak alkalmas a magas szinten elvárt alázatos és kitartó munkára, hanem céljai eléréséhez minden áldozatra is hajlandó.