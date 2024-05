Nem állítom, hogy törvényszerű volt, de ha fogadni kellett volna, akkor egész biztosan azt tettem volna meg tétként, hogy kapus hibázik a végén. Utólag persze könnyen okos az ember, előre aligha tippelte volna bárki is, hogy 56 tizenegyes után dől el az MS Dimona–Simson Tel-Aviv mérkőzés. Az izraeli labdarúgó-bajnokság III. osztályának rájátszásában rendezett találkozón 90 perc után 1-1-re álltak a felek, így következett a 2×15 perces hosszabbítás, amely 2-2-es eredménnyel zárult, ebből adódóan aztán jöhettek a büntetők. A párharc a 28. körig tartott, amikor a Dimona gólt szerzett, míg a Simson kapusa hibázott, így a hazaiak 23-22-re megnyerték a tizenegyespárbajt. Ez egyben új világcsúcsnak számít.

A bajnokságok végéhez közeledve kerül fókuszba annak fejtegetése, mennyire igazságos 11-esekkel eldönteni egy-egy meccs sorsát.

Sok esetben – mint a fenti példánkban is – osztályozós összecsapásról van szó, vagyis a klubok jövője forog kockán az adott mérkőzésen, így még nagyobb súllyal esik a latba a felelősség kérdése. A honi pontvadászat harmadik osztályában is könnyen előfordulhat, hogy kiemelt jelentőséggel bírnak majd a tizenegyespontról elvégzett rúgások. Ugyanis a területi elv alapján kialakított négy csoport bajnokára ráadás vár (adott esetben hosszabbítással és büntetőkkel), amelynek kimenetelenként a kvartett bajnokai közül csak kettő léphet fentebb a 18-as létszámról 16-ra csökkenő NB II-be. A 30 NB III-as mérkőzés alapján csoportjukban legjobbnak bizonyult gárdák emiatt a playoff-ban kell hogy a legjobbjukat nyújtsák, és még ez sem feltétlenül garancia arra, hogy elérik a céljukat.

Ennél egy szinttel lejjebb a vármegyei aranyérmesek is hasonlóra készülhetnek. A különbség annyi, hogy itt a 20 területi bajnok (illetőleg a csoportot képviselő gárda) közül legfeljebb 10 folytathatja a sportág harmadik vonalában. És mivel – legalábbis a gyakorlat szerint – nem mindenki vállalja az osztályozót, így lesznek, lehetnek erőnyerők, amelyek játék nélkül válthatnak szintet. És, igen, ezekben a párharcokban is el lehet jutni a tizenegyesekig, mi több, akár túl is lehet szárnyalni az izraeli 56-os szériát.

Igaz, az is előfordulhat, hogy kiemeltként túlóra helyett jöhet a nyári szabadság, Aki pedig pihen, az jobban ráér tippelni, nagy tétben fogadva arra, hogy a többség a háta közepére sem kívánja az osztályozót, még ha teljesen tisztában van is vele, hogy a szabály így rendelkezik.