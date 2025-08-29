augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Kiesett a Fradi, Robbie Keane mégis okkal büszke

Címkék#esély#Robbie Keane#Qarabag#meccs#csapat#Ferencváros

Robbie Keane nemhiába fogadkozott, az FTC 3-1-es hátrányból indulva a visszavágón majdnem megfordított a Qarabag elleni BL-párharcot. Az ír szakember büszke a Fradi magyar játékosaira.

Novák Miklós
Kiesett a Fradi, Robbie Keane mégis okkal büszke

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Qarabag mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Nem akarok túlzásba esni, a helyszínen (tehát nem tévén) régen láttam olyan színvonalas magyar érdekeltségű futballmérkőzést, mint szerda este Bakuban a Qarabag–Ferencváros visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének playoffkörében. Két támadószellemű csapat, végig lüktető iram, szép megoldások, fordulatosan alakuló eredmény – minden adott volt, ami csak egy jó meccshez szükséges. Azt gondolom, a Fradi-szív már letűnt időket idéző fogalom, ám le a kalappal Robbie Keane játékosai előtt: 2–1-es, összesítésben 5–2-es hátrányban sem adták fel, hajtottak az utolsó pillanatig, s némi szerencsével ki is vívhatták volna legalább a hosszabbítást; a 3–2-es siker dacára nem érték el a célt, a Bajnokok Ligája főtábláját, de nem hogy szégyenkezni nincs okuk, dicséret illeti őket.

KEANE, Robbie
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Qarabag mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én
Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás:  MTI

E helyütt nem feladatunk, hogy egyesével mindenkit értékeljünk, de Naby Keita végre a fradistáknak is megmutatta, milyen minőség rejtőzik benne – nagy kár, hogy egyetlen egyszer hibázott és éppen abból az ellentámadásból egyenlített a Qarabag –, Raemaekers és Kanikovszki is igazolta szerződtetésük helyességet, előbbi szinte kifogástalan védőmunkája mellett a támadásokat is segítette, utóbbi pedig remek labdákkal szervezte a játékot. S hogy persze a magyarokról se feledkezzünk meg: ezúttal csupán hárman (Dibusz Dénes, Ötvös Bence, Varga Barnabás) szerepeltek a kezdőtizenegyben, de csereként később beállt Tóth Alex, Nagy Barnabás és Gruber Zsombor is, Tóth ráadásul, miként a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elárulta, pályafutása legszebb gólját lőtte szabadrúgásból.

Robbie Keane egyenlő esélyt ad magyaroknak és külföldieknek, ennek egyik csalhatatlan jele, hogy a csupán 19 éves Tóth Alex kiszorította a BL-győztes Keitát, Bakuban csak azért nem kezdett, mert a meccs napján rosszul érezte magát. Mi több, az ír szakember többször utalt rá, büszke arra, hogy amikor januárban átvette a csapat irányítását, csupán Dibusz és Varga volt válogatott, az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőkre Marco Rossi viszont már hat FTC-játékost hívott be a válogatott keretbe. A korábbi kiváló futballista még az azeri újságírókkal is vállalta az összetűzést a játékosai és a klub védelmében.

Minden nap, minden meccsen nem lehet ilyen magas szinten teljesíteni, ám a mutatott játékon felül a csapattal eltöltött szűk két nap élményei is azt sugallják, egyben van a mostani Fradi. Ha képes lesz ezt a formát hozni fordulóról hozni, akkor az Európa-ligában is meglepetést okozhat, s noha most kevesen gondolják így, jobban is járhat, mint a BL-ben az elitklubokkal szemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu