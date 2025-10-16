Kikukázott megmentők: Varga Barnabás után most Lukács Dániel

Győzelmet jelentő gól (hiszen Gruber Zsombor találata a hosszabbításban már csak a ráadás volt) Örményország, majd döntetlent érő gólpassz Portugália ellen. Lukács Dániel berobbant a magyar válogatottba, sőt a nemzetközi köztudatba. Apró szépséghiba, hogy nem 19, hanem 29 évesen. Varga Barnabás után újabb példa a megkésett karrierre a magyar labdarúgásban.

Varga Barnabás válogatott labdarúgó, a Ferencváros játékosa

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Varga Barnabás példája közismert. Az Illés Akadémián nevelkedett, de nem láttak fantáziát a vékony dongájú legényben, úgy is fogalmazhatunk, eltanácsolták az akkor csupán 15 éves játékost.

Varga Barnabás a határ túloldalán, Ausztriában folytatta pályafutását, s bár leérettségizett Szombathelyen, az amatőr futball mellett kétkezi munkával, garázskapu-szereléssel és szőlőműveléssel kereste a kenyerét. Ausztriában sem tudott kiteljesedni, de ott legalább az első osztályig vitte, majd Gyirmóton esélyt kapott, amivel élni tudott. Innen már nyitott könyv az élete.

Lukács Dániel pályafutása is meglehetősen kacskaringósan alakult. Varga Barnabás kortársaként a REAC-nál nevelkedett, majd 2014-ben, 18 évesen Kispestre került.

Hat éven át hiába próbálkozott a Honvédnál, az újpesti, majd a tiszakécskei kölcsönjáték alatt sem váltotta meg a világot, mígnem 2021-ben Kecskemétre igazolt. Ott berobbant, 25 góllal (ami egyben gólkirályi címet ért) járult hozzá a feljutáshoz. Mégis maradt az NB II-ben, mert talán kissé felelőtlenül még idény közben aláírt a DVTK-hoz. Az újabb sikeres (19 gól) másodosztályú évad dacára sem tudott gyökeret ereszteni az NB I-ben. 2024-ben visszakerült Kecskemétre, így az ő lelkén is szárad a kiesés. Személy szerint ő mégis megmenekült, mert idén nyáron a Puskás Akadémia szerződést kínált neki – valószínűleg a magyarszabályra tekintettel. Lukács Dániel az őszi szezonban végre berúgta az ajtót, klubcsapata húzóembere, sőt a válogatottban is roppant sikeresen mutatkozott be.

Villámkarrier, megismételjük, 29 évesen. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy akár már Marco Rossi is felfedezhette volna a Honvédnál, hiszen amikor a kispestiek az olasz maestro irányításával 2017-ben bajnokságot nyertek, Lukács már 21 éves volt, amivel csak nálunk számít fiatalnak.