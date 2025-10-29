Kós Hubert–Szoboszlai–Milák háromszögben van egy kakukktojás

Ki sem ejtette a száján Milák Kristóf nevét, Wladár Sándor értékítélete mégis mintha félig róla szólt volna. Pedig a Magyar Úszószövetség elnöke csak Kós Hubert teljesítményét méltatta, aki kilencből kilenc hátúszószámot megnyerve és két rövidpályás világcsúcsot úszva lett a bajnoka az idei világkupa-sorozatnak. De nézzük meg pontosan Wladár szavait:

„Szoboszlai Dominik után nem kérdés, hogy ő következik. Azért is, mert megszólal. Az embersége, a hazaszeretete, a Magyarország iránti elköteleződése, az életszemlélete, a filozófiája mind top. Ő az, aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja. Komoly célokat tűz ki maga elé, beleszakad, nagyon keményen dolgozik.”

Tehát Wladár szerint a Liverpool futballsztárja, Szoboszlai után immáron Kós a magyar sport jelenlegi legnagyobb alakja. Ezzel az egyszeres olimpiai bajnok Kóst az úszók között is egyértelműen a kétszeres olimpiai bajnok Milák fölé helyezi. Aztán itt vannak az alábbiak: „azért is, mert megszólal”, „aki nemcsak dumál, hanem meg is csinálja”.

Véletlenül sem akarnánk Wladár szájába adni olyasmit, amit nem mondott, de a sorok között olvasva ezek könnyedén Milákra utaló szavaknak tűnnek. Hiszen ő az, aki több mint két éve nem áll szóba sem újságírókkal, sem a szövetség illetékeseivel. És Milák az, aki idén év elején a szponzorának adott PR-interjúban (az elmúlt két év egyetlen megszólalásában…) határozottan megígérte, hogy ott lesz az év fő versenyén, a szingapúri világbajnokságon, mégsem indult rajta. Vagyis „csak” dumált…

Emlékezhetünk arra is, hogy Wladár nem először méricskélte Szoboszlaihoz az úszósport csillagait. Igaz, amikor két éve szinte ugyanilyenkor, októberben előhúzta a Szoboszlai-kártyát, akkor nem Kós, hanem Milák volt a mérleg másik serpenyőjében, és a kontextus is egészen más volt.

„Szoboszlai Dominik is azt tetováltatta magára, hogy a tehetség munka nélkül semmit sem ér. Alázat, ezt kívánom neki” – üzente 2023-ban Wladár az edzéseket és a versenyeket kerülő Milák Kristófnak.

Az így kirajzolódó Szoboszlai–Milák–Kós háromszögben van egy kakukktojás. És nem Szoboszlai az, amiért ő futballista, a másik kettő pedig úszó. Van kettő, aki mindent feláldoz azért, hogy még jobb legyen, és van egy, aki mintha eltékozolná az istenadta tehetségét. Márpedig a sport alapvetően egyetlen kérdésről szól: kihozza-e saját magából a lehető legtöbbet az ember?