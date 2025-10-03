Akkor most az FTC is hengerelne a BL-ben?

Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale, Arsenal, Qarabag. A felsorolásból lényegében minden futballszurkoló egyből rámutatna az utolsó csapatra, mint kakukktojásra. Ugyan mit keresne a topligák sztárklubjai között az azeri bajnok Qarabag, amely a BL-selejtező rájátszásában az FTC-t is csak szoros párharc végén búcsúztatta? Egy nagyon fontos szempontból azonban a Qarabag mégsem kakukktojás: az előtte felsorolt öt együttes mellett hatodikként az azeri csapat áll két forduló után hibátlanul, hat ponttal a Bajnokok Ligája főtábláján.

Mateusz Kochalski, a Qarabag kapusa nem tudja védeni a ferencvárosi Tóth Alex szabadrúgását a labdarúgó Bajnokok Ligája negyedik, utolsó fordulójának Qarabag–Ferencvárosi TC visszavágó mérkőzésén Bakuban 2025. augusztus 27-én

Forrás: MTI/EPA

A másik öt csapat erős kezdésében semmi meglepő nincs, noha a PSG a Barcelona, a Bayern pedig a Chelsea ellen rangadót is nyert már a kiírásban. A Qarabag ennyire neves riválisokkal még nem játszott, de azért arra sem sokan fogadtak volna, hogy a Benfica és a Köbenhavn elleni két meccs után hat ponttal áll majd az azeri klub.

Persze itthon vélhetően nem a Benfica és nem is a Köbenhavn ellen látták a legtöbben a Qarabagot, hanem a Ferencváros elleni selejtezős, közvetlenül a főtáblás szereplésért vívott párharcban. S még a kisebb csapatok nagy történeteit kedvelők is kissé fájó szívvel figyelhetik az azeri csodát, feltéve a kérdést: ha a Fradi kicsit szerencsésebb, vagy nem rontja el a hazai második félidőt, akkor most a Ferencváros állna a Bayern München, a Real Madrid, a PSG, az Inter és az Arsenal társaságában?

Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Anglia, Azerbajdzsán. Így még meghökkentőbb a felsorolás, ezek az országok rendelkeznek hibátlan mérlegű csapattal két forduló után a Bajnokok Ligájában. S ezen nem változtatnak Robbie Keane szavai sem: a Ferencváros vezetőedzője Qarabag elleni párharc után figyelmeztette az azeri futball felemelkedését ünneplőket, hogy a Qarabag alig foglalkoztat hazai játékost.

A Fradi egyelőre jó Európa-liga-beli teljesítménnyel veheti el az élét a Qarabag jó BL-szerepléséből következő, önmagában furcsán hangzó ténynek, hogy Azerbajdzsán immár több Bajnokok Ligája-főtáblán megnyert meccsnek örülhetett, mint Magyarország. S egy újabb jó El-szereplés egyben a megalapozott csodavárást is elősegítheti. A Qarabag példájából kiindulva a ferencvárosi álmoknak sem kell határ szabni a BL-alapszakasz elérésével: az elit mezőnyben sem lehetetlen határozott nyomot hagyni. De azért akkor sem lesz érdemes hőzöngeni, ha jövő ilyenkor nem Magyarország neve áll majd Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Anglia társaságában.