Érthető és érthetetlen tiltakozás

Szépen kihúzta a gyufát a szurkolóknál az MLSZ. Most például vasárnap, a Ferencváros és a Paks meccsének az első öt percében nem is tették a dolgukat, azaz nem szurkoltak, sőt, csak akkor mentek ki a lelátóra, ezzel is demonstrálva, hogy mennyire kiakadtak a szövetségre. Az ok a nyáron meghirdetett zéró tolerancia, amelyről kiderült, hogy nem üres fenyegetés, az MLSZ a bajnoki rajt óta osztogatja is a kemény büntetéseket.

Szalai Gábor (j), a Ferencváros és Haraszti Zsolt, a Paks játékosa a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában, a Ferencvárosi TC–Paksi FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én

Fotó: Hegedüs Róbert

Korábban az NB II-es klubok is bírálták a szövetséget, és a mondandójukban akadnak közös pontok a szurkolók kifogásaival, ez utóbbiak nyílt leveléből is kiderül. Szerintük „a változtatás túl hirtelen és nagymértékű, hiszen évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral.” A levélben egyébként olvashatóak olyan sérelmek is, amelyek minimum megbeszéléseket érdemelnének, ilyen például az, hogy egyes fordulók pontos időbeosztása ne egy héttel korábban készüljön el, hanem korábban, vagy hogy a vendégszurkolók a stadion befogadóképességének ne az öt, hanem a tíz százalékára vehessenek belépőt, erről valóban tárgyalhatnának a felek.

Ám egyes pontokban az MLSZ-nek meg van kötve a keze. Ilyen például a pirotechnika használata. Én nemigen tudom felfogni, hogy egy futballmérkőzés élvezéséhez miért lenne elengedhetetlen a petárda, de ez ízlés kérdése, ugyanakkor sem a FIFA, sem az UEFA nem tolerálja, mert szakszerűtlenül használva veszélyes, és így a magyar szövetség sem engedélyezheti abban a formában, ahogyan a szurkolók szeretnék.

A rigmusokra is mondhatjuk, hogy ízlés dolga, itt talán nagyobb a mozgástér, ám van egy pont, amit már nem lehet az ízlésre fogni. Az NB II-es klubok is nehezményezik, hogy a cigányozás igazodva a nemzetközi szövetségek gyakorlatához a nyár óta átkerült a rasszizmus kategóriájába, és emiatt az MLSZ a korábbiaknál jóval keményebb összegeket számláz ki miatta. Nos, a baj szerintem ott van, hogy a cigányozást eddig a szabályozás nem rasszizmusként ítélte meg, most csupán a helyükre kerültek a dolgok.