Bob Marley emléktáblát kapott Londonban (videó)

Az Oakley Street 42. szám alatti épület bejáratához az English Heritage brit örökségvédelmi szervezet úgynevezett kék tábláját (blue plaque) helyezték ki.

Az emléktáblát Benjamin Zephaniah író és David Olusoga történész, televíziós műsorvezető avatták fel. Olusoga beszédében „kulturális ikonnak” nevezte Marley-t, aki „kitaposta az utat a többi fekete művész számára”.

A jamaicai Marley 1963-ban kezdett fellépni a The Wailersszel, 1974-től már szólóban zenélt. Nagyon fiatalon, 36 éves korában, 1981-ben hunyt el rákban. Múlhatatlan szerepe volt a reggaezene népszerűsítésében, lemezeiből világszerte 75 millió példányt adtak el. Legismertebb számai között szerepel a Stir It Up, a Get Up, Stand Up, a Buffalo Soldier és a Redemption Song.