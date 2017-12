A fél világ Hamiltont szidja egy videó miatt

A Forma-1 sztárja saját unokaöccsére tett igen bántó megjegyzést.

Karácsonykor a sztárok is családjukkal töltötték az időt – Lewis Hamilton unokaöccsét látogatta meg, aki egy pink hercegnőjelmezben pompázott az ünnepekkor – írja a Ripost.

Az autóversenyző nagyon kiakadt, hogy mit keres egy fiún egy ilyen holmi, szerinte ugyanis fiúk nem vehetnek fel lányruhákat.

Hamilton megdöbbenését – pechjére – videóra is vette, majd feltöltötte a netre is, ahol a világsztárt szétszedték a kommentelők, sokan homofóbnak nevezték és azzal is vádolták, hogy megalázta unokaöccsét. Hamiltont néhány LMBT-szervezet is súlyosan bírálta a videó miatt, amit a sztár azóta már le is vett az oldaláról.

De persze ami a neten történik, annak mindig nyoma marad, a videó itt még elérhető.