Fenyő Iván lubickol a vicces lúzer szerepében

Fenyő Iván nagyon kedveli a Korhatáros szerelem című sorozatban játszott karakterét, még ha az a valóságban távol is áll tőle.

A nézők már megszokhatták, hogy a Korhatáros szerelem című sorozatban dúlnak az indulatok, és a legutóbbi epizódban Fenyő Iván is az érzelmek igen széles tárházát mutatta be. A TV2 romantikus vígjáték-sorozatának Bőgős Bandija előbb elcsábította a Dobó Kata által megformált Júliát, majd amikor a nő egyszer és mindenkorra kiadta az útját, kétségbeesve próbálta őt megtartani. Bandi mindent bevetett: telefonon, majd személyesen könyörgött és sírt, váratlan látogatást tett Júlia házánál, miközben annak férje is ott volt, végül pedig részegen óbégatva próbált célt érni.

Fenyő Ivántól a való életben nagyon távol áll, hogy foggal-körömmel ragaszkodjon egy olyan nőhöz, aki már semmit sem akar tőle. Még ehhez közelítő dolgokat sem csináltam soha. Van egy mondás: ami menni akar, azt engedd, ami meg jönni akar, azt fogadd – beszélt a Borsnak Fenyő a közte és karaktere között húzódó szakadékról.

Kell tudni megérezni, ki az, aki már menne, de ez persze nagyon nehéz. Bőgős Bandi egy nagyra nőtt gyerek, hiszen a való életben ilyeneket nem túl kifizetődő csinálni, semmi nem oldódik meg tőle, ekkor inkább már pszichológusra van szükség. Én ilyeneket sosem tettem, pedig én is szenvedtem már szakítás után, és megéltem már az azzal járó gyászt. Ebben vagyok tök más, mint Bandi, mert ugyan színészként és magánemberként én is érzelmes és szenvedélyes vagyok, de ezeket a helyzeteket érettebben kezelem – mondja a színész.

Fenyő – állítása szerint – azért is lubickol Bandi szerepében, mert teljesen új oldalát mutathatja meg a nézőknek, akik közül sokan el sem tudták képzelni, hogy egy, hozzá hasonló szívtipró macsó úgy tudja játszani a szerelmes, de elhagyott férfit, hogy közben mégis mindenki nevet a lúzerségein.

„Bandi részeg könyörgős jelenetét alig bírtuk felvenni, mert annyira beleéltem magam a szerepbe, hogy Kamarás Iván, Kovács Patrícia és Dobó Kata is vinnyogott közben a röhögéstől. Ebben a szerepben nagyon sok a szín, és kifejezetten bátran lehet benne játszani.”

