Görög Zita ismét terhes

Eddig nem osztottam meg veletek mennyire jó nekünk 😚 Csendben vártuk, vajon az elmúlt évek kudarcai után, végre megérkezett e életünkbe az a személy, akivel a hétköznapok valódi örömmel telnek, nem pillanatnyi nevetés, nem csak szerelem vagy humor, nem csak vágy, szenvedély.. Akivel az ebéd nem az utolsó falatig tart, akivel a gyermekeim igazi szövetséget tudnak kötni, akárcsak én ❤ Mi tudtuk, éreztük ez most tényleg valami más, valami földöntúli, mégis megfogható és a jelen értekein alapuló kapcsolat. De annyira jó volt összegömbölyödni és kizárni ebből a nagyvilágot. Erősen,stabilan és boldogan osztjuk meg veletek, közös élétünk legszebb hírét, mert azért néha nehéz bent tartani a pillanat szépségét.😚🌞 Kisbabánk lesz🤗 Erről is beszélgetett velünk a Story magazin, amit mától olvashattok! Kérem a napi bulvárt figyelmesen és tisztelettel szemezgessen a nyilatkozatunkból! #boldogság #újraanyaleszek #italianfamily #love #szerelmem #storymagazin @vivienborziphotography #gyönyörűképeklettek

