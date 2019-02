A magyar fővárosban kondizik Superman

Hónapok óta Magyarországon tartózkodik Henry Cavill, a Superman sztárja, hiszen itt forgatja a The Witcher nevű videójáték filmadaptációját, amelyből sorozat készül. A színész Budapesten is figyel a rendszeres testmozgásra.

Gyakori vendég a Déli pályaudvar melletti edzőteremben, ahol korábban Dwayne Johnson, Jason Statham, Jamie Foxx, Will Smith és Arnold Schwarzenegger is kondizott. A terem tulajdonosa pedig egy minikiállítást is berendezett Superman tiszteletére. Cavill nagyon meglepődött, és azonnal lőtt is egy fotót életnagyságú másával – figyelt fel rá a Lokál.