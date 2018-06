A világbajnok vízilabdázó aggódik a gyerekei miatt

A kétgyermekes Gór-Nagy Miklós jól megszokott és olajozottan működő élete két hónappal ezelőtt egy csapásra összeomlott: elküldték az OSC csapatától.

Azóta otthon van, ám a hároméves Abigélt megviselheti egy újabb változás – írja a Hot!-ra hivatkozva a Vasárnap Reggel.

Miklós ma már remekül érzi magát, és nyoma sincs annak a feszültségnek, ami azokat a napokat jellemezte, amikor a 35 éves sportolótól megvált az OSC csapata. A világbajnok mégsem tagadja, hogy kellett néhány nap, hogy rendezze a gondolatait.

„Egész évben azon dolgoztam, hogyan csináljak jó közösséget, mégis úgy alakult, hogy megváltak tőlem, talán hogy az én elbocsátásommal jobb teljesítményre sarkallják a többieket” – kezdte a sportoló, akinek hamar eldőlt a sorsa; megvan, hogy melyik csapatban folytatja tovább, ám erről egyelőre nem beszélhet.

„Szomorú, hogy így alakult és csalódnom kellett, de akik ismernek, azok tudják jól, hogy milyen vagyok, és továbbra is kitartanak mellettem. Magam miatt nem aggódom, jobban foglalkoztat már, hogy a gyerekeimet jó úton indítsam el”

– mesélte a világbajnok vízilabdázó.

Miklós kisfia, Gordon szeptembertől iskolába megy, a kislánya pedig óvodás lesz.

A család legkisebb tagjaként éppen Abigél az, aki leginkább kiélvezi, hogy az édesapja most reggeltől estig otthon van. Ottjártunkkor, egy forró májusi napon apa és lánya együtt játszottak. Éppen a fürdőszobát változtatták stranddá, a kislány ki-be járkált a lilára színezett fürdővízből.

„Pillanatok alatt megszokta, hogy sokat vagyok vele, de ez sajnos nem lesz mindig így. Ő ovis lesz, és én is újra edzésbe állok. Most minden éjjel átjön még aludni is, megölel, hozzám bújik, meglehetősen apás korszakát éli” – nevetett a pólós, aki elárulta, hogy a következő egy évben sok minden eldőlhet, és mivel közgazdász és jogi diplomát is szerzett, még az is lehet, hogy hivatást vált. „Éltünk már külföldön a feleségemmel, el tudnám képzelni, hogy újra kipróbáljam magam Magyarországon kívül, csak már nem sportolóként.

Amióta ledoktoráltam jogból is, egyre jobban érdekel, vajon milyen lenne az életünk, ha külügyi pályára állnék.

Dolgozom a B terven. Igaz, a közös családi vállalkozásunk, a noszvaji vendégház szerencsére most is jó alapot biztosít” – magyarázta Miklós.

Nem esett messze az alma a fájától A szülők büszkék arra, hogy amíg a hatéves Gordon már a korosztályánál két évvel idősebbek között úszik, a kis Abigél is egyre lelkesebb úszónak bizonyul. Legutóbb Gordon úszóiskolájának váltóversenyén is elindult a családi trió. „Nem tudtuk tovább visszatartani Abigélt a medencétől. Mivel ezt látta az édesapjától és a bátyjától is, ő is szereti az edzések hangulatát, neki ez a természetes közeg” – magyarázta a világbajnok pólós felesége, Klári.

Borítókép: Gór-Nagy Miklós a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország – Oroszország mérkőzés végén a 17. vizes világbajnokságon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. július 25-én.

MTI Fotó / Czagány Balázs