Ákos 30 éve a pályán van, de még mindig kétségek gyötrik

A zenész nemrégiben töltötte be az 50. évét, és kicsit számot is vetett az életével.

Ákos egész nyáron turnézott, szeptember végén pedig még egy négy dalból álló lemezt is kiadott Hazatalál címmel. A zenész a Lokálnak adott interjújában születésnapjáról és eddigi karrierjéről is mesélt.

– Számomra is hihetetlen, hogy már 50 éves vagyok. Nehezen barátkoztam meg vele, de végül is ez csak egy szám és a legfontosabb az, hogy belül mennyire érzi magát fiatalnak az ember, én pedig egy percnél se tartom magamat többnek huszonévesnél. Bár én is érzem, hogy egyre nehezebb kikelni reggelente az ágyból, de el kell fogadnom, hogy ez az élet rendje. Sokszor az ember mérlegeli az eddigi életét, mindazt, amit elért. Egyfajta mérlegelés a Visszaszámlálás című könyvem is, ami az idén jelent meg. Ebben elmesélem az egész életemet a gyerekkoromtól a színpadi sikereimig. A legfontosabb pedig, hogy hálát adok Istenek a fantasztikus családomért és a közönségem mérhetetlen szeretetéért – mondta a lapnak az énekes, aki a korábbiakhoz hasonlóan egy dupla Aréna-koncerttel zárja az évet december 14-én és 15-én.

Ez is azt bizonyítja, hogy Ákos karrierje 30 év után is szárnyal. Az énekest mégis sokszor kétségek gyötrik – írja a Lokál.

– Nincs biztos recept a sikerre. Bármennyire hihetetlenül is hangzik, folyamatosan kétségek gyötörnek amiatt, hogy kíváncsiak-e még rám az emberek. Tudok-e nekik még olyat nyújtani, amiért eljönnek a koncertemre vagy meghallgatják az új dalaimat. Nem azért alkotok, mert muszáj, hanem mert van mondanivalóm, ötletem. Tisztán lelkesedésből dolgozom. Az pedig csak egy pluszdolog, hogy a végeredmény másoknak is tetszik, ez pedig sikert hoz. A munkám során számos felelősség hárul rám, hiszen sokszor egy százfős stáb dolgozik mögöttem. Mondhatom, hogy a közönség kegyelméből élünk és hatalmas öröm számomra, hogy a kétségeim ellenére mindig bebizonyosodik, hogy amit alkotok, azt sokan szeretik. – mondta az interjúban Ákos.

Borítókép: Ákos Nagykanizsán, az Ohmydeer fesztiválon augusztusban / MTI Fotó: Varga György