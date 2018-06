Ákos négykézláb ment az öltözőbe

Az eset egy kemény edzés után történt, az énekes ugyanis rendszeresen sportol. Mint mondja, a fizikai és szellemi állóképesség az előadóművészeknek is fontos.

A Kossuth-díjas énekes idén ünnepelte az ötvenedik születésnapját, ebből az alkalomból adta ki önéletrajzi könyvét Ákos 50 – Visszaszámlálás címmel, és belevágott egy nagyszabású nyári fesztiválturnéba is. Ákos a Bors Online-nak adott interjút arról, hogy bírja a koncertsorozattal járó gyűrődést. Amikor a portál arról kérdezte, hogy mennyire fontos számára az egészség, lelkesen válaszolt:

„Szerintem nem én vagyok a mintaképe a magukra minden pillanatban odafigyelőknek, de mivel öt órát állok a mikrofon előtt mindennap, magammal szemben is elvárás, hogy bírjam a fizikai megterhelést” – mondta mosolyogva az énekes.

„Heti négyszer járok edzésre egy – hogy is mondjam – militáns módon szocializálódott személyi edzőhöz. Tegnap négykézláb mentem az öltözőbe, és ő búcsúzóul csak annyit mondott, hogy: Jó, de a holnapi edzés azért kemény lesz. Egyik nap kardiózok, a másik napon pedig erősítek. Ezenfelül heti két napot szánok egyéb sportoknak, ez már laza mozgás, nem ordít senki mellettem, hogy nem jól tartom a könyököm”

– mesélte.

„Muszáj kondiban tartanom magam, nekem fel kell mennem a színpadra, az emberek jegyet vesznek, és nem a Meat Loafra veszik” – tette hozzá nevetve. „Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy a mi műfajunkban a fizikai egészség fontos szempont, de persze nem elvárás, nem fitneszmodellek vagyunk.”

Mint elmondta, a popsztár az edzések alatt nem „csak” fizikailag erősödik, a fejében is csend lesz, amire nagy szüksége van egy ilyen sokré­tű tevékenységet űző művész­embernek.

„A fizikai igénybevétel közben nem jár az agyam azokon a stresszes témákon, amelyek egy produkció vezetése miatt mindig jelen vannak. A produkciómban én lennék a gazdasági vezető és a művészeti vezető is. Sok döntést kell hoznom, állandóan résen kell lennem, hiszen sokan keresik rajtam a fogást, tájékozottnak sem árt lenni, de nemcsak a saját műfajomban, hanem a világ dolgaival kapcsolatban is” – mondta a zenész.

„Szóval nem baj, ha vannak pillanatok az életemben, amikor kellemes csend honol a fejemben.”

Előfordul az is, hogy igen váratlan módon veszik igénybe Ákos állóképességét. Erre jó példa a következő történet: A könyvhét igen sikeresnek bizonyult az énekes számára. Frissen megjelent önéletrajzi könyve, a Visszaszámlálás ugyanis olyan népszerű volt már az első napokban is, hogy a hivatalos dedikáláson a művész kerek nyolc órán keresztül tartott rögtönzött közönségtalálkozót. „Azt hittem, hogy kimegyek 3-ra, egy-két órát aláírok, aztán elmehetek könyvre vadászni – mert nagyon szeretek olvasni –, de ehelyett este 11-kor fejeztem be az aláírásokat”– mondta Ákos, majd hozzátette: ez fantasztikus élmény volt számára.

