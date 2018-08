AWS: köszönet a rockereknek és a metálosoknak!

Köszönet azoknak a rockereknek és a metálosoknak, akik miattunk nézték az Eurovíziós Dalfesztivált, és szavaztak ránk - mondta Siklósi Örs, az AWS énekese az M1 hétfő reggeli műsorában.

A modern metált játszó csapat szombaton a 21. helyen végzett a verseny lisszaboni döntőjében Viszlát nyár című dalával, emellett megkapta a legjobb speciális effektekért járó díjat.

„Hihetetlen élmény volt a szereplés, egy ekkora színpadon játszani egy ilyen profi stábbal. Lehetőségünk sem volt izgulni, annyiszor elpróbáltuk a produkciót. Számunkra már a döntőbe jutás nagy eredmény volt” – fogalmazott a frontember.

Brucker Bence gitáros arról beszélt, hogy a dalversenyhez kapcsolódó közösség és a sajtó is szerette őket. Megjegyezte, köszönettel tartoznak a Wacken Open Airnek, a világ egyik legnagyobb metálfesztiváljának, amelynek szervezői honlapjukon az AWS-re szavazásra bíztatták az embereket, másrészt meg is hívták őket az idei rendezvényre fellépni. Az eurovíziós szereplésnek köszönhetően várhatóan más meghívásokat is fognak kapni különböző nemzetközi rock- és metálfesztiválokra – mondta.

Az AWS május 25-én a Budapest Parkban ad koncertet a szintén modern metálzenét játszó Apey & the Pea-vel, amely pénteken megnyerte a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió tehetségmutató versenyét, a Nagy-Szín-Pad!-ot.

Borítókép: MTI/EPA/José Sena Goulao