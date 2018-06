Az Apocalyptica is elhúzza a nótáját a Balatonnál

Az Apocalyptica és a Canned Head is fellép az alsóörsi Harley-Davidson Open Road Festen, amely szerdától öt napon át várja a közönséget a Balaton partján.

A szervezők közleménye szerint idén számos különlegességgel készülnek: néhány szerencsés a Tankcsapda dobosával, Fejes Tomival és a gitáros Sidivel utazhat le az Open Road Fest kapujáig, de két vezetett motoros túrát is szerveznek a hagyományosan megtartott szombati motoros felvonulás mellett.

A színpadon a finn Apocalyptica és az amerikai Canned Heat mellett fellép Németországból a The New Roses, a magyar előadók közül pedig a Tankcsapda, a Leander Kills, a Paddy and the Rats, a Zorall, a USEME, a Fish! és az LGT is.

A programok között szerepel egy lovas show a Rodeo Team jóvoltából, a Gravity Academy tagjai akrobatikai mutatványokkal készülnek, idén is lesz jótékonysági Kids Race futam a legkisebbek főszereplésével, Gáborecz István láncfűrésszel faragó szobrász pedig a tavaly kifaragott fa motor mellé idén egy motorost is készít.

Ebben az évben is gazdára talál egy eredeti Harley-Davidson Street Rod motor egy nyereményjátéknak köszönhetően, amelyhez még várják a csatlakozókat.

Borítókép: Perttu Kivilaakso, az Apocalyptica csellistája

